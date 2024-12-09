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Пентагон повідомив, скільки грошей витратила РФ на війну проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пентагон повідомив, скільки грошей витратила РФ на війну проти України
Міністр оборони США Ллойд Остін
фото з відкритих джерел

За словами Остіна, Російська Федерація заплатила «приголомшливу ціну» за свою агресію проти України

Військові витрати Кремля з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже перевищили $200 млрд. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Як наголосив Остін, сума витрачених коштів та втрата щонайменше 700 тис. одиниць особового складу є «приголомшливою ціною», яку Росія платить за свою агресію.

Очільник Пентагону наголосив на важливості протидії Російській Федерації та підтримці України. Він відзначив успіхи міжнародної контактної групи «Рамштайн», яка забезпечила Україну понад $57 млрд прямої безпекової допомоги.

«Разом ми допомогли Україні вистояти перед повномасштабною атакою найбільшого війська в Європі», – підкреслив Остін.

За словами очільника американського оборонного відомства, США та їхні союзники уникнули ядерного протистояння з Росією, зміцнили східний фланг НАТО, а країни-члени Альянсу збільшили щорічні оборонні витрати на майже $80 млрд.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що 600 тис. російських солдатів загинули або отримали поранення на війні проти України. Також він додав, що втрати України у війні перевищують 400 тис. військових, а кількість загиблих серед цивільного населення є ще більшою. Натомість президент Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення Дональда Трампа про 400 тис. загиблих, заявив, що від початку повномасштабної війни 43 тис. українських військових загинули на полі бою.

Як повідомлялося, командування збройних сил РФ, імовірно, буде продовжувати жертвувати технікою та живою силою заради тактичних територіальних здобутків із нестійкою швидкістю під час наступальних операцій із захоплення Покровська до 2025 року.

До слова, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, російські загарбники знову мають успіхи на Донеччині. Зокрема, ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного

 

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Теги: Пентагон росія війна гроші Ллойд Остін

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