США пропонуватимуть свій проєкт резолюції ООН до річниці війни, з поправкою від Росії

Документ від Штатів суттєво відрізняється від варіанта, який підтримали більше як пів сотні країн, зокрема, Україна

Сполучені Штати Америки пропонуватимуть Генеральній асамблеї ООН власний проєкт резолюції щодо третьої річниці війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Короткий проєкт резолюції США з трьох абзаців, з яким ознайомилося Reuters, висловлює сум через загибель людей під час «російсько-українського конфлікту» та повторює, «що головна мета Організації Об’єднаних Націй полягає в підтримці міжнародного миру та безпеки та мирному врегулюванні суперечок».

Він також «закликає якнайшвидше припинити конфлікт і надалі закликає до тривалого миру між Україною та Росією».

Агентство зазначає, що Росія запропонувала поправку до цього рядка, таким чином вона звучить так: «закликає якнайшвидше припинити конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до міцного миру між Україною та Росією».

Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав проєкт США «хорошим кроком». Анонімний російський дипломат сказав, що якщо російська поправка буде прийнята Генасамблеєю, то Москва проголосує за резолюцію США.

Небензя сказав, що він був проінформований США перед тим, як проєкт було розповсюджено на Генеральній Асамблеї, що складається з 193 членів.

Генеральна Асамблея збирається 24 лютого, щоб проголосувати за текст, розроблений Україною та Європейським Союзом, який закликає до деескалації, швидкого припинення бойових дій і мирного врегулювання відповідно до основоположного Статуту ООН і міжнародного права.

Нагадаємо, що політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі відповідаючи на запитання, чи США стануть співавторами резолюції, сказав: «Ми не ухвалили рішення щодо цього. Вашингтон ще вирішує. Тому, сподіваюся, ми незабаром ухвалимо рішення».

Раніше повідомлялось, що США відмовляються бути співавторами проєкту резолюції ООН до третіх роковин війни в Україні.

До того ж, газета Financial Times писала, що Сполучені Штати Америки виступили проти формулювання «російська агресія» в заяві «Великої сімки» до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.