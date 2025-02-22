Головна Світ Політика
search button user button menu button

США пропонуватимуть свій проєкт резолюції ООН до річниці війни, з поправкою від Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США пропонуватимуть свій проєкт резолюції ООН до річниці війни, з поправкою від Росії
24 лютого відбудеться засідання надзвичайної спеціальної сесії, приурочене до третьої річниці російської війни проти України
фото: un.org

Документ від Штатів суттєво відрізняється від варіанта, який підтримали більше як пів сотні країн, зокрема, Україна

Сполучені Штати Америки пропонуватимуть Генеральній асамблеї ООН власний проєкт резолюції щодо третьої річниці війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Короткий проєкт резолюції США з трьох абзаців, з яким ознайомилося Reuters, висловлює сум через загибель людей під час «російсько-українського конфлікту» та повторює, «що головна мета Організації Об’єднаних Націй полягає в підтримці міжнародного миру та безпеки та мирному врегулюванні суперечок».

Він також «закликає якнайшвидше припинити конфлікт і надалі закликає до тривалого миру між Україною та Росією».

Агентство зазначає, що Росія запропонувала поправку до цього рядка, таким чином вона звучить так: «закликає якнайшвидше припинити конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до міцного миру між Україною та Росією».

Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав проєкт США «хорошим кроком». Анонімний російський дипломат сказав, що якщо російська поправка буде прийнята Генасамблеєю, то Москва проголосує за резолюцію США.

Небензя сказав, що він був проінформований США перед тим, як проєкт було розповсюджено на Генеральній Асамблеї, що складається з 193 членів.

Генеральна Асамблея збирається 24 лютого, щоб проголосувати за текст, розроблений Україною та Європейським Союзом, який закликає до деескалації, швидкого припинення бойових дій і мирного врегулювання відповідно до основоположного Статуту ООН і міжнародного права.

Нагадаємо, що політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі відповідаючи на запитання, чи США стануть співавторами резолюції, сказав: «Ми не ухвалили рішення щодо цього. Вашингтон ще вирішує. Тому, сподіваюся, ми незабаром ухвалимо рішення».

Раніше повідомлялось, що США відмовляються бути співавторами проєкту резолюції ООН до третіх роковин війни в Україні.

До того ж, газета Financial Times писала, що Сполучені Штати Америки виступили проти формулювання «російська агресія» в заяві «Великої сімки» до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

Читайте також:

Теги: США ООН агресія Україна Вашингтон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Законом заборонено будь-яким іншим релігійним організаціям Болгарії використовувати у своїх назвах слово «православна»
Приклад для України. Як Болгарія законодавчо закріпила статус помісної церкви
7 лютого, 16:16
Спочатку мир і гарантії безпеки – потім вибори
Вибори в умовах війни: коли, як і на яких умовах вони можливі?
4 лютого, 17:47
За словами співробітників Імміграційної поліції, такі накази підвищують імовірність того, що правоохоронці будуть невибірково арештовувати мігрантів
Трамп «розчарований» темпом депортації мігрантів і висунув нову вимогу
27 сiчня, 17:05
Президент наголосив, що багато європейських країн уже відмовилися від російського газу на користь збереження суверенітету
«За російський газ треба платити незалежністю»: Зеленський відповів на заяву Фіцо
29 сiчня, 01:19
Колишнього керівника державного АТ «Латвійські державні ліси» обрано до наглядової ради ДП «Ліси України»
Член Наглядової ради Робертс Стріпніекс заявив, що пишається приєднанням до команди ДП «Ліси України» Новини компаній
31 сiчня, 17:42
П'ятеро військових підкорили Кіліманджаро
Вперше українські військові на протезах підкорили гору Кіліманджаро (фото)
3 лютого, 19:43
Саудівська Аравія високо оцінює телефонну розмову, яка відбулася між Путіним та Трампом
Саудівська Аравія погодилася провести на своїй території саміт між Трампом та Путіним
14 лютого, 22:00
Микола Пущак офіційно повернувся на роботу
На Львівщині затриманий на хабарі посадовець повернувся на роботу
19 лютого, 13:26
Україна повернула дівчину, яка понад 10 років провела в окупації: щемлива історія
Україна повернула дівчину, яка понад 10 років провела в окупації: щемлива історія
Вчора, 14:50

Політика

Трамп уникнув питання щодо того, чи вважає він Путіна диктатором
Трамп уникнув питання щодо того, чи вважає він Путіна диктатором
Через непідписану угоду про корисні копалини, можуть заборонити доступ до Starlink в Україні
Через непідписану угоду про корисні копалини, можуть заборонити доступ до Starlink в Україні
США пропонуватимуть свій проєкт резолюції ООН до річниці війни, з поправкою від Росії
США пропонуватимуть свій проєкт резолюції ООН до річниці війни, з поправкою від Росії
ЄС готує пакет військової допомоги для України на суму €20 млрд – Bloomberg
ЄС готує пакет військової допомоги для України на суму €20 млрд – Bloomberg
У Братиславі знову тисячі людей вийшли на протест проти Фіцо
У Братиславі знову тисячі людей вийшли на протест проти Фіцо
США можуть припинити переслідування Росії за воєнні злочини – The Telegraph
США можуть припинити переслідування Росії за воєнні злочини – The Telegraph

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
28K
Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським
23K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
23K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
13K
Наступний понтифік. Хто замінить тяжко хворого Папу Франциска?

Новини

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
Вчора, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
Вчора, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
Вчора, 20:03
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua