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Фон дер Ляєн знайшла спосіб збільшити витрати на оборону ЄС – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Фон дер Ляєн знайшла спосіб збільшити витрати на оборону ЄС – Politico
Глава Єврокомісії пообіцяла використати «весь спектр гнучкості», аби збільшити видатки на оборону
фото з відкритих джерел

Запровадження надзвичайного стану дозволило б державам-членам ЄС суттєво збільшити витрати на оборону

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала активувати положення про надзвичайний стан, аби дозволити європейським країнам збільшити витрати на оборону. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що запровадження надзвичайного стану, запропоноване фон дер Ляєн під час закритої зустрічі з лідерами Євросоюзу напередодні, дозволило б державам-членам суттєво збільшити витрати на оборону, не порушуючи бюджетні правила ЄС.

Водночас нинішні правила дозволяють країнам ЄС відхилятися від планів витрат «у разі серйозного економічного спаду» або за «виняткових обставин, що не залежать від уряду».

Під час попередньої зустрічі лідерів Євросоюзу президентка Єврокомісії, за інформацією Politico, також запропонувала виключити витрати на оборону з дефіциту державного бюджету.

Урсула фон дер Ляєн публічно пообіцяла використати «весь спектр гнучкості», який пропонують бюджетні правила Євросоюзу, «щоб забезпечити значне збільшення витрат на оборону».

Як повідомлялося, лідери Європейського Союзу обговорювали як зміцнити оборону континенту проти Росії та як поводитися з президентом США Дональдом Трампом після його рішення запровадити мита на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Нагадаємо, у 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд. Водночас у 2025 році на оборону планують витратити 2,2 трлн грн – це понад чверть ВВП.

До слова, верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила, що члени Європейського Союзу мають збільшити оборонні витрати, щоб бути готовими до потенційної війни з Росією.

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Теги: Єврокомісія Європейський союз Урсула фон дер Ляєн Європа фінансування

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