За минулу добу на фронті відбулось майже сто боєзіткнень

Найнапруженішою була ситуація на Покровському напрямку

Минулої доби, 25 лютого, на лінії фронту відбулося 98 бойових зіткнень між Силами оборони та російськими загарбниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку українські бійці відбили шість атак ворога в районах Вовчанська та Дворічної.

На Куп'янському напрямку російські війська здійснили п'ять атак неподалік Петропавлівки та Загризового, успіху не мали.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев'ять разів поблизу Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини,Торського та Ямполівки.

На Сіверському напрямку російські окупанти проводили сім наступальних дій у напрямках Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку росіяни атакували один раз – у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку Сили оборони відбили сім атак у районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 25 атак окупантів у районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак біля Костянтинополя, Новоочеретуватого та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку українські військові зупинили п'ять спроб ворога просунутись у районах Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

Один раз безрезультатно ворог атакував позиції українських військ на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Також Сили оборони України продовжують операцію в Курській області на території Росії. За минулу добу ЗСУ відбили там 16 штурмових дій росіян.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

«Главком» повідомляв, що за минулу добу, 25 лютого, армія держави-агресора втратила 1170 своїх військових.

Також стало відомо, що Краснодарський край РФ зазнав масованої атаки безпілотниками. Ціллю атаки, ймовірно, був порт Туапсе.