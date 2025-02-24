ВООЗ повідомила, на які хвороби найчастіше скаржаться українці

Станом на жовтень 2024 року 68% українців повідомляли про погіршення стану свого здоров'я у порівнянні з періодом до повномасштабної війни

Війна загострила потреби в охороні здоров'я, особливо у сферах травматології та реабілітації

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, майже половина українців має проблеми із психічним здоров’ям через війну. А 84% смертей у країні спричиняють неінфекційні захворювання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт ВООЗ.

Станом на жовтень 2024 року 68% українців повідомляли про погіршення стану свого здоров'я у порівнянні з періодом до повномасштабної війни.

Найпоширенішими були:

проблеми із психічним здоров'ям – через них страждають 46% людей;

розлади психічного здоров'я – 41%;

неврологічні розлади – 39%.

«Основними бар'єрами для надання допомоги пацієнтам з неінфекційними захворюваннями є недоступність послуг та висока вартість ліків, що робить людей з хронічними захворюваннями вразливими до переривання лікування та незворотного погіршення стану здоров'я», – зазначають у ВООЗ.

Як повідомляють в організації, війна загострила потреби в охороні здоров'я, особливо у сферах травматології та реабілітації. Так, до середини 2024 року провели 100 тисяч ампутацій кінцівок.

«Гостра нестача фахівців з травматології, протезування та реабілітації ще більше загострила кризу. Одужання часто є питанням часу, але також може бути питанням можливостей. Довготривалі реабілітаційні послуги для людей, які отримали поранення на війні, матимуть важливе значення як для фізичного, так і для психологічного відновлення», – йдеться у звіті.

Також у ВООЗ повідомили, що за три роки повномасштабної війни зафіксували 2254 напади на медичні заклади України, з яких 42 – у 2025 році.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12030, в якому передбачено сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У законопроєкті №12030, який встановлює правила та принципи роботи системи охорони психічного здоров’я в Україні, одним із пунктів запроваджуються єдині стандарти сертифікації психологів у Нацкомісії та сертифікація психотерапевтів організаціями, що саморегулюються та мають міжнародне визнання.

Як відомо, проблеми із психічним здоров'ям людей у ​​світі досягли масштабів пандемії. Про це пише видання Financial Times з посиланням на різні дослідження на цю тему, зокрема оцінку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Дослідження Deloitte показує, що особливо гостро проблема з психічним здоров'ям стоїть у людей, які працюють у бізнесі.