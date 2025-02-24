ВООЗ повідомила, на які хвороби найчастіше скаржаться українці
Війна загострила потреби в охороні здоров'я, особливо у сферах травматології та реабілітації
За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, майже половина українців має проблеми із психічним здоров’ям через війну. А 84% смертей у країні спричиняють неінфекційні захворювання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт ВООЗ.
Станом на жовтень 2024 року 68% українців повідомляли про погіршення стану свого здоров'я у порівнянні з періодом до повномасштабної війни.
Найпоширенішими були:
- проблеми із психічним здоров'ям – через них страждають 46% людей;
- розлади психічного здоров'я – 41%;
- неврологічні розлади – 39%.
«Основними бар'єрами для надання допомоги пацієнтам з неінфекційними захворюваннями є недоступність послуг та висока вартість ліків, що робить людей з хронічними захворюваннями вразливими до переривання лікування та незворотного погіршення стану здоров'я», – зазначають у ВООЗ.
Як повідомляють в організації, війна загострила потреби в охороні здоров'я, особливо у сферах травматології та реабілітації. Так, до середини 2024 року провели 100 тисяч ампутацій кінцівок.
«Гостра нестача фахівців з травматології, протезування та реабілітації ще більше загострила кризу. Одужання часто є питанням часу, але також може бути питанням можливостей. Довготривалі реабілітаційні послуги для людей, які отримали поранення на війні, матимуть важливе значення як для фізичного, так і для психологічного відновлення», – йдеться у звіті.
Також у ВООЗ повідомили, що за три роки повномасштабної війни зафіксували 2254 напади на медичні заклади України, з яких 42 – у 2025 році.
До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12030, в якому передбачено сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
У законопроєкті №12030, який встановлює правила та принципи роботи системи охорони психічного здоров’я в Україні, одним із пунктів запроваджуються єдині стандарти сертифікації психологів у Нацкомісії та сертифікація психотерапевтів організаціями, що саморегулюються та мають міжнародне визнання.
Як відомо, проблеми із психічним здоров'ям людей у світі досягли масштабів пандемії. Про це пише видання Financial Times з посиланням на різні дослідження на цю тему, зокрема оцінку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Дослідження Deloitte показує, що особливо гостро проблема з психічним здоров'ям стоїть у людей, які працюють у бізнесі.
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