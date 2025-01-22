Глава дипломатії ЄС: Ми повинні готуватися до війни

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила, що члени Європейського Союзу мають збільшити оборонні витрати, щоб бути готовими до потенційної війни з Росією. Про це повідомляє The Times.

«Росія являє собою екзистенціальну загрозу нашій безпеці сьогодні, завтра і доти, доки ми недоінвестуємо в нашу оборону. Час не на боці Росії. Але він не обов'язково і на нашому боці, тому що ми ще не робимо достатньо. Ні в кого з нас не повинно бути сумнівів у тому, що ми повинні витрачати більше коштів на запобігання війні. Але ми також повинні готуватися до війни», – сказала глава дипломатії ЄС.

Каллас розповіла, що під час окупації Естонії її мати, дідусь, бабуся та прабабуся були депортовані до Сибіру за часів СРСР. Цей досвід сформував її реалістичний погляд на загрози з боку Росії.

The Times також нагадує, що депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов раніше закликав росіян готуватися до війни із Заходом у цьому десятилітті. Через це західні урядовці серйозно розглядають можливість прямого військового зіткнення з Росією, якщо диктатор РФ Володимир Путін після можливої перемоги над Україною вирішить напасти на одну з країн НАТО.

Раніше Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас попередила, що підштовхування України до поспішних переговорів з Росією про припинення майже трирічної війни може призвести до «поганої угоди» для Києва. Ці слова пролунали на тлі закликів до швидкого врегулювання конфлікту, що звучать у Європі та світі.