«Трамп напав на Зеленського». Італійська преса виступила на захист України

Італійські оглядачі вважають, що Трамп та його команда «напали» на президента України просто в овальному кабінеті Білого дому

Італійці стали на захист Володимира Зеленського та українців загалом

У суботу, 1 березня, італійська преса виступила на захист президента України Володимира Зеленського. На перших шпальтах були світлини його зустрічі у Білому домі із очільником США Дональдом Трампом. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

Італійські оглядачі вважають, що Трамп та його команда «напали» на президента України просто в овальному кабінеті Білого дому.

Загалом серед італійців панує підтримка Володимира Зеленського та українців і України загалом.

До слова, українці Мілану сьогодні, 1 березня, зібралися на імпровізований протест біля генерального консульства США. Завтра ж, 2 березня, вони планують більш організовану та масштабну акцію на тому ж місці.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський же після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

Згодом Зеленський під час візиту до США дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News. «Главком» публікує повне відео розмови президента з журналістом.