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Кінопремія Оскар-2025 та атака дронів: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Кінопремія Оскар-2025 та атака дронів: головне за ніч
Найкращим актором став Едрієн Броуді за роль у фільмі «Бруталіст»
фото: Matt Sayles/Invision/AP, File

Найкращим фільмом визнано «Анору», найкращою акторкою стала Майкі Медісон, яка виконала головну роль у «Анорі», а найкращим актором став Едрієн Броуді за роль у «Бруталісті»

Поки у Лос-Анджелесі проходила церемонія Оскар-2025, Росія атакувала Україну дронами, та і сама потрапила під удар. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 березня:

Оскар-2025

У Лос-Анджелесі пройшла 97 церемонія нагородження премії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Entertainment weekly.

Найкращим фільмом визнано «Анору», найкращою акторкою стала Майкі Медісон, яка виконала головну роль у «Анорі», а найкращим актором став Едрієн Броуді за роль у «Бруталісті».

Кривій Ріг атаковано «шахедами»

Окупанти атакували Кривий Ріг «шахедами». У місті є пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Зазначається, що після вибухів у Кривому Розі у декількох багатоповерхівках є пошкодження.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що попередньо, внаслідок атаки є постраждала. Пошкодження зафіксовані на одному з підприємств. Понівечені вікна в будинках. Всі необхідні служби на місці.

Росіяни вдарили по Харкову

Окупанти атакували Харків безпілотниками. Є влучання у будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За словами Терехова, «шахед» вдарив по багатоповерховому будинку у Київському районі міста. На одному з поверхів виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов пише, що внаслідок влучання в багатоповерхівку відбулося загорання квартир. Також пошкоджено скління вікон в прилеглих будинках. Внаслідок атаки постраждало восьмеро людей.

«Серед вже вісьмох постраждалих – семирічна дитина. Також внаслідок прильоту ворожого БпЛА пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон. На місці прильоту працюють усі відповідні служби та волонтери», – пише Терехов.

В Уфі пролунали вибухи

У Росії в Уфі пролунали два вибухи в районі підприємства «Оргсинтез». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що перед вибухом на нафтопереробному заводі в Уфі місцеві мешканці чули шум дронів. Багато хто говорить про поштовхи, які відчули навіть у квартирах.

Наразі на підприємстві пожежа. Повідомляється, що співробітники МНС гасять вогонь на площі 100 квадратів.

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Теги: Харків Олег Синєгубов Кінопремія «Оскар» безпілотник будинок Україна Кривий Ріг США росія пожежа дитина

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