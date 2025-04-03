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Чи вплинуть мита США на курс валют і ціни на продукти? Розʼяснення Мінекономіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Чи вплинуть мита США на курс валют і ціни на продукти? Розʼяснення Мінекономіки
США прагнуть домогтися послаблення долара щодо інших валют
фото: depositphotos.com

Мита США не матимуть впливу ні на обсяги двосторонньої торгівлі, ні на внутрішні ціни на споживчому ринку

Мита США, запроваджені щодо України, не вплинуть на вартість продуктів чи курс валют. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку економіки Юлію Свириденко.

Чиновниця зазначила, що мита не матимуть прямого впливу ні на обсяги двосторонньої торгівлі, ні на внутрішні ціни на споживчому ринку, оскільки експорт товарів до США становить лише 2,1% загального обсягу експорту.

За словами Свириденко, у короткій перспективі це може навіть дати зворотний ефект, оскільки компанії, скоротивши постачання до США, почнуть шукати нові ринки.

«У довгостроковій перспективі країни, які потрапили під мито, можуть почати демпінгувати ціни. Тобто знижувати їх, щоб витіснити конкурентів. Тоді це може вплинути на наших виробників. Але і це не вплине суттєво ні на курс, ні на ціни. Але все це за умов, що країни, на які наклали мито, не будуть відповідати тим же щодо товарів із США. Тоді прогноз буде залежати від рішень цих держав», – пояснила вона.

Міністерка також додала, що США прагнуть домогтися послаблення долара щодо інших валют. Хоча це не гарантує негайного зниження його курсу, такий крок стає важливим фактором, що впливає на динаміку валютного ринку.

«У нас хороша підтримка макрофінансової стабільності в Україні за підтримки партнерів та міжнародних інституцій, тому не очікуємо на значних коливань», – додала посадовиця.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко назвала нові мита для України від президента США Дональда Трампа «не критичними».

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

Тим часом демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам.

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Теги: США курс валют тарифи Юлія Свириденко

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