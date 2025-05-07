Індія атакувала Пакистан: реакція Китаю

Китай закликав дві країни до миру

Китай закликав Індію та Пакистан не допустити ескалації конфлікту. Відповідну заяву зробили у МЗС КНР.

«Ми закликаємо Індію та Пакистан віддати пріоритет миру та стабільності, зберігати спокій та стриманість, уникати дій, які ще більше ускладнять ситуацію», – йдеться у заяві відомства.

У МЗС додали, що Китай «шкодує про вжиті Індією військові дії» і стурбований поточним розвитком подій. «Китай виступає проти всіх форм тероризму», – зазначило МЗС КНР, повідомляє «Главком».

Раніше Міноборони Індії повідомило, що в ніч на 7 травня індійські збройні сили розпочали операцію «Сіндур» і завдали ударів по дев'яти цілям у Пакистані та підконтрольній Пакистану частині союзної території Джамму та Кашмір. Як заявили у відомстві, ударів завдано по місцях, «звідки планувалися та прямували теракти проти Індії».

«Ці кроки пішли за варварським терактом у Пахалгамі, в результаті якого було вбито 25 індійців та один непальський громадянин», – йдеться в інформації.

До слова, президент США Дональд Трамп критично висловився щодо ескалації збройного конфлікту між Індією та Пакистаном. За словами Трампа, конфлікт між двома країнами має давнє коріння.

Нагадаємо, Збройні сили Індії розпочали масштабну операцію під кодовою назвою «Сіндур», у рамках якої завдали ударів по об’єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та в пакистанському Кашмірі.

За заявою представника індійської армії, операція спрямована виключно проти терористичних таборів. Зазначається, що військові об’єкти Пакистану не стали мішенями під час цієї фази ударів. На офіційній сторінці індійської армії в соцмережі X з’явилось повідомлення: «Правосуддя здійснилося».

Представник Збройних сил Пакистану Ахмед Шаріф Чаудхрі прокоментував ситуацію після ракетного удару, який Індія завдала вночі 7 травня. За словами Чаудхрі, внаслідок атаки загинули восьмеро громадян Пакистану, ще 35 осіб отримали поранення. Крім того, двоє людей наразі вважаються зниклими безвісти