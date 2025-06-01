Нові ліміти на банківські перекази та повторна ВЛК: що зміниться з 1 червня

Усі, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію

У червні 2025 року зростуть виплати для пенсіонерів, яким протягом цього місяця виповниться 70, 75 або 80 років

У травні в Україні зміняться правила для банківських операцій, зростуть тарифи на техогляд авто, а також завершиться термін проходження повторної ВЛК. Про основні зміни в Україні з 1 травня розповідає «Главком».

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Тарифи на комуналку

Кабінет Міністрів України постановою №480 від 29 квітня 2025 року продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт-год до 31 жовтня 2025 року. Відповідно Уряд ухвалив рішення зберегти чинний тариф на електроенергію. Для власників двозонних лічильників діють пільгові нічні тарифи – 2,16 грн/кВт-год з 23:00 до 07:00.

А домогосподарства з електроопаленням продовжують користуватися спеціальними умовами: до 2 000 кВт-год – 2,64 грн, а понад цей обсяг – 4,32 грн за кожен додатковий кіловат.

Тариф на газ від «Нафтогазу» залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року. Інші постачальники також не анонсували змін – ціна коливатиметься в межах 7,79-9,99 грн/кубометр залежно від компанії.

Ціни на воду також залишаються стабільними. Національний регулятор НКРЕКП не планує перегляд тарифів. Вартість послуг залишається на рівні, що діяв до 24 лютого 2022 року.

Водночас у деяких громадах місцева влада може ухвалити рішення про підвищення тарифів, тому українцям варто уточнювати вартість послуг у своїх постачальників. Таким чином, на загальнодержавному рівні з 1 червня 2025 року тарифи на електроенергію, газ і воду залишаються без змін, хоча можливі локальні відмінності.

Перегляд статусу інвалідності

В Україні впроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи. З 1 квітня 2025 року обов’язковий повторний огляд повинні пройти громадяни, яким інвалідність була встановлена ще до впровадження нової системи та які з поважних причин не пройшли повторного огляду вчасно.

Зокрема, йдеться про чоловіків віком від 25 до 60 років з другою або третьою групою інвалідності, які мали пройти повторну перевірку у 2022-2024 роках, але не зробили цього. Для них визначено конкретний період проходження процедури – з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Інші громадяни, які не пройшли огляду під час воєнного стану, мають зробити це до 1 квітня 2026 року.

Проте є винятки. Це не стосується:

людей, яким інвалідність була встановлена пізніше – вже у 2025 році – і строк її перегляду ще не настав;

людей з безстроковим статусом інвалідності;

військовослужбовців, осіб цивільного захисту – для них діють окремі підходи.

Також не мають проходити повторний огляд:

люди, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання).

Процедура оцінювання розпочинається з направлення від лікаря. Його може оформити лікар – сімейний, терапевт або спеціаліст, який веде основне захворювання. Лікар формує електронне направлення в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.

фото: OMA Insurance

Оцінювання проводиться експертною командою практикуючих лікарів у визначеному закладі охорони здоровʼя. Людина може самостійно обрати лікарню зі списку доступних. Усі рішення фіксуються в електронній системі.

Зниження лімітів на банківські перекази

З 1 червня 2025 року в Україні набувають чинності нові обмеження на карткові грошові перекази, які стосуватимуться фізичних осіб залежно від рівня фінансового ризику. Ці зміни мають на меті посилити фінансову прозорість та запобігти зловживанням.

Для клієнтів середнього та низького ризику місячний ліміт зменшується з 150 тис. до 100 тис. гривень. Клієнти високого ризику зможуть переказувати до 50 тис. гривень на місяць.

Кого не торкнуться обмеження:

Осіб із підтвердженими джерелами доходів (наприклад, офіційна зарплата).

Волонтерів і благодійні організації.

Клієнтів, що здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку.

Як підвищити ліміт?

Для збільшення можливостей за переказами клієнти мають надати документи, що підтверджують доходи. Це можуть бути:

довідки ОК5 або ОК7;

податкова декларація;

зарплатні документи;

підтвердження виплат від держави;

документи членів родини чи про волонтерську діяльність.

фото з відкритих джерел

Банки розглядатимуть такі документи при встановленні або оновленні ділових відносин з клієнтами, після чого можуть скасувати або змінити ліміти відповідно до підтверджених фінансових можливостей.

Нові ціни на техогляд

У травні в Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів, а вже з 1 червня очікується підвищення тарифів на проходження техогляду.

Ціни:

для легкових і вантажних авто до 3,5 тонн вартість зросте з 1050 до 1700 грн;

для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонни – з 1500 до 2300 грн;

для причепів і мотоциклів – зростання до 2300 грн залежно від категорії.

окремо подорожчає й послуга внесення відмітки МСТО (міжнародного сертифіката техогляду) – з 300 до 500 грн.

Проходження ВЛК для осіб з обмеженою придатністю

Усі, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Крайній термін – 5 червня 2025 року включно.

Хто зобов'язаний пройти повторну ВЛК

Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби. Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги.

Механізм проходження повторної ВЛК

Військовозобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему «Резерв+».

З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.

Наслідки у разі невиконання вимог закону

У разі невиконання громадянами обов’язку, встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цією категорією військовозобов'язаних:

ТЦК та СП подаватимуть відповідні звернення до Національної поліції України;

працівники поліції на підставі звернень ТЦК та СП будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення військовозобов’язаних громадян до найближчих районних (міських) ТЦК та СП;

доставлені громадяни підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду.

Надбавка до пенсії

У червні 2025 року зростуть виплати для пенсіонерів, яким протягом цього місяця виповниться 70, 75 або 80 років. Основна умова для надбавки – розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку – у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку – у розмірі до 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше, – у розмірі до 570 грн.

Нововведення у «Дії»

У червні стартує бета-тест штучного інтелекту в «Дії». ШІ-асистент допомагатиме знаходити послуги, довідки, найближчий ЦНАП – і скоро спілкуватиметься голосом. Також планується, що ШІ-агент зможе надсилати довідки, а в майбутньому взагалі супроводжувати користувача на всіх етапах процесу отримання послуги. Зокрема, можна буде описати життєву ситуацію – і ШІ підкаже, яка послуга потрібна.

Наприклад, користувач пише: «У мій будинок влучила ракета», далі ШІ-агент розуміє, що вам потрібно отримати послугу «єВідновлення», відправити кілька фото, далі надсилається заявка в комісію тощо. У перспективі можна буде давати запит голосом і спілкуватися з «Дією» так, як користувачі зараз спілкуються з іншими ШІ-моделями.

«Ми переосмислили, що робимо з «Дією». У 2019-2020 роках ми зробили стрибок і створили сексуальний застосунок з погляду UX/UI, де можна швидко отримувати послуги. Але зараз АІ змінив споживацьку культуру. Усе, що не буде схоже на ChatGPT, Gemini чи інші моделі, викликає роздуми, як цим користуватися. Щоб створити найкращий користувацький досвід, нам потрібно трансформувати «Дію» в АІ-продукт», – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також з 1 червня працюватиме новий сервіс для бізнесу – мультишеринг документів у «Дії».

Усі цифрові копії необхідних документів надходять одразу, без зайвих запитів. А клієнтам не потрібно нічого сканувати чи надсилати по одному – усе передається через «Дію» в кілька кліків.

Як це працює:

Клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном з «Дією»;

Обирає документи, які хоче надіслати;

Засвідчує запит Дія.Підписом.

Мультишеринг працює навіть тоді, коли в клієнта немає всіх документів – надійдуть доступні, а система покаже, чого бракує.

Обмеження у пункті пропуску Краківець – Корчова

У пункті пропуску «Корчова – Краківець» на українсько-польському кордоні діятимуть тимчасові обмеження. З 8 травня до середини червня цього року на території вказаного пункту пропуску триватимуть дорожні роботи.

Планується замінити асфальтне покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі, а також на виїзному – для пасажирського транспорту з боку Польщі. У зв’язку із частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

Сесія НМТ

14 травня розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), яка триватиме до 25 червня. Усі абітурієнти, які подали заявки до 3 квітня, отримали запрошення на тестування до 7 травня у своїх персональних кабінетах. У документі вказано дату, час і місце проведення тесту. Проте з міркувань безпеки ця інформація не публікуватиметься у відкритому доступі. Організатори просять учасників не розголошувати дані про пункт тестування.

Для учасників, які братимуть участь в НМТ в Україні, початок тестування зазначено за київським часом. Натомість для тих, хто проходитиме тест за кордоном, – відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташовано тимчасовий екзаменаційний центр.

Запізнення на тестування недопустиме, незалежно від причини. Результати мультитесту будуть доступні до 4 липня. Їх можна буде переглянути у персональному кабінеті. Додаткова сесія триватиме 14-25 липня.

Мобілізація ВПО

З 1 червня внутрішньо переміщені особи зобов’язані стати на військовий облік незалежно від того, де вони перебувають. Переселенці, які підлягають мобілізації, мають звернутися до територіальних центрів комплектування, пройти медичне обстеження та надати необхідні документи. Якщо ВПО змінили місце проживання, вони повинні повідомити про це органи соціального захисту впродовж 10 днів. У разі повернення до попереднього місця проживання – не пізніше ніж за три дні до від’їзду.

Уникнення обліку або подання неправдивої інформації тягне за собою відповідальність. Закон передбачає покарання навіть у випадках втрати документів через воєнні обставини.

Відключення 3G-мережі у Києві

Із 24 червня 2025 року «Київстар» повністю переходить на технологію 4G у Києві, а мережа 3G буде відключена опівночі. Абонентам достатньо активувати новий стандарт зв’язку на своєму мобільному пристрої.

Передача частот на користь 4G дозволить:

збільшити швидкість мобільного Інтернету;

зменшити навантаження на мережу;

покращити стабільність з’єднання, особливо в години пікового навантаження.

Інструкція як перейти на 4G

Для смартфонів на Android:

Відкрийте «Налаштування».

Перейдіть у розділ «З’єднання» або «Мережі».

Оберіть пункт «Мобільні мережі».

Знайдіть налаштування «Тип мережі» або «Режим мережі».

Встановіть режим «4G» або «LTE».

Для смартфонів на iOS: