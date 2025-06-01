Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нові ліміти на банківські перекази та повторна ВЛК: що зміниться з 1 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нові ліміти на банківські перекази та повторна ВЛК: що зміниться з 1 червня
Усі, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію
фото: glavcom.ua

У червні 2025 року зростуть виплати для пенсіонерів, яким протягом цього місяця виповниться 70, 75 або 80 років

У травні в Україні зміняться правила для банківських операцій, зростуть тарифи на техогляд авто, а також завершиться термін проходження повторної ВЛК. Про основні зміни в Україні з 1 травня розповідає «Главком».

Зміст

  1. Тарифи на комуналку
  2. Перегляд статусу інвалідності
  3. Зниження лімітів на банківські перекази
  4. Нові ціни на техогляд
  5. Проходження ВЛК для осіб з обмеженою придатністю
  6. Надбавка до пенсії
  7. Нововведення у «Дії»
  8. Обмеження у пункті пропуску Краківець – Корчова
  9. Сесія НМТ
  10. Мобілізація ВПО
  11. Відключення 3G-мережі у Києві

Тарифи на комуналку

Кабінет Міністрів України постановою №480 від 29 квітня 2025 року продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт-год до 31 жовтня 2025 року. Відповідно Уряд ухвалив рішення зберегти чинний тариф на електроенергію. Для власників двозонних лічильників діють пільгові нічні тарифи – 2,16 грн/кВт-год з 23:00 до 07:00.

А домогосподарства з електроопаленням продовжують користуватися спеціальними умовами: до 2 000 кВт-год – 2,64 грн, а понад цей обсяг – 4,32 грн за кожен додатковий кіловат.

Тариф на газ від «Нафтогазу» залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року. Інші постачальники також не анонсували змін – ціна коливатиметься в межах 7,79-9,99 грн/кубометр залежно від компанії.

Ціни на воду також залишаються стабільними. Національний регулятор НКРЕКП не планує перегляд тарифів. Вартість послуг залишається на рівні, що діяв до 24 лютого 2022 року.

Нові ліміти на банківські перекази та повторна ВЛК: що зміниться з 1 червня фото 1
фото: glavcom.ua

Водночас у деяких громадах місцева влада може ухвалити рішення про підвищення тарифів, тому українцям варто уточнювати вартість послуг у своїх постачальників. Таким чином, на загальнодержавному рівні з 1 червня 2025 року тарифи на електроенергію, газ і воду залишаються без змін, хоча можливі локальні відмінності.

Перегляд статусу інвалідності

В Україні впроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи. З 1 квітня 2025 року обов’язковий повторний огляд повинні пройти громадяни, яким інвалідність була встановлена ще до впровадження нової системи та які з поважних причин не пройшли повторного огляду вчасно.

Зокрема, йдеться про чоловіків віком від 25 до 60 років з другою або третьою групою інвалідності, які мали пройти повторну перевірку у 2022-2024 роках, але не зробили цього. Для них визначено конкретний період проходження процедури – з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Інші громадяни, які не пройшли огляду під час воєнного стану, мають зробити це до 1 квітня 2026 року.

Проте є винятки. Це не стосується:

  • людей, яким інвалідність була встановлена пізніше – вже у 2025 році – і строк її перегляду ще не настав;
  • людей з безстроковим статусом інвалідності;
  • військовослужбовців, осіб цивільного захисту – для них діють окремі підходи.

Також не мають проходити повторний огляд:

  • люди, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях;
  • пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання).

Процедура оцінювання розпочинається з направлення від лікаря. Його може оформити лікар – сімейний, терапевт або спеціаліст, який веде основне захворювання. Лікар формує електронне направлення в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. 

Нові ліміти на банківські перекази та повторна ВЛК: що зміниться з 1 червня фото 2
фото: OMA Insurance

Оцінювання проводиться експертною командою практикуючих лікарів у визначеному закладі охорони здоровʼя. Людина може самостійно обрати лікарню зі списку доступних. Усі рішення фіксуються в електронній системі.

Зниження лімітів на банківські перекази

З 1 червня 2025 року в Україні набувають чинності нові обмеження на карткові грошові перекази, які стосуватимуться фізичних осіб залежно від рівня фінансового ризику. Ці зміни мають на меті посилити фінансову прозорість та запобігти зловживанням.

Для клієнтів середнього та низького ризику місячний ліміт зменшується з 150 тис. до 100 тис. гривень. Клієнти високого ризику зможуть переказувати до 50 тис. гривень на місяць.

Кого не торкнуться обмеження:

  • Осіб із підтвердженими джерелами доходів (наприклад, офіційна зарплата).
  • Волонтерів і благодійні організації.
  • Клієнтів, що здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку.

Як підвищити ліміт?

Для збільшення можливостей за переказами клієнти мають надати документи, що підтверджують доходи. Це можуть бути:

  • довідки ОК5 або ОК7;
  • податкова декларація;
  • зарплатні документи;
  • підтвердження виплат від держави;
  • документи членів родини чи про волонтерську діяльність.
Нові ліміти на банківські перекази та повторна ВЛК: що зміниться з 1 червня фото 3
фото з відкритих джерел

Банки розглядатимуть такі документи при встановленні або оновленні ділових відносин з клієнтами, після чого можуть скасувати або змінити ліміти відповідно до підтверджених фінансових можливостей.

Нові ціни на техогляд

У травні в Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів, а вже з 1 червня очікується підвищення тарифів на проходження техогляду.

Ціни:

  • для легкових і вантажних авто до 3,5 тонн вартість зросте з 1050 до 1700 грн;
  • для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонни – з 1500 до 2300 грн;
  • для причепів і мотоциклів – зростання до 2300 грн залежно від категорії.
  • окремо подорожчає й послуга внесення відмітки МСТО (міжнародного сертифіката техогляду) – з 300 до 500 грн.

Проходження ВЛК для осіб з обмеженою придатністю

Усі, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Крайній термін – 5 червня 2025 року включно.

Хто зобов'язаний пройти повторну ВЛК

Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби. Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги.

Механізм проходження повторної ВЛК

Військовозобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему «Резерв+».

Нові ліміти на банківські перекази та повторна ВЛК: що зміниться з 1 червня фото 4
фото: glavcom.ua

З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.

Наслідки у разі невиконання вимог закону

У разі невиконання громадянами обов’язку, встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цією категорією військовозобов'язаних:

  • ТЦК та СП подаватимуть відповідні звернення до Національної поліції України;
  • працівники поліції на підставі звернень ТЦК та СП будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення військовозобов’язаних громадян до найближчих районних (міських) ТЦК та СП;
  • доставлені громадяни підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду.

Надбавка до пенсії

У червні 2025 року зростуть виплати для пенсіонерів, яким протягом цього місяця виповниться 70, 75 або 80 років. Основна умова для надбавки – розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

  • особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку – у розмірі до 300 грн;
  • особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку – у розмірі до 456 грн;
  • особам, яким виповнилося 80 років і більше, – у розмірі до 570 грн.
Нові ліміти на банківські перекази та повторна ВЛК: що зміниться з 1 червня фото 5
фото: glavcom.ua

Нововведення у «Дії»

У червні стартує бета-тест штучного інтелекту в «Дії». ШІ-асистент допомагатиме знаходити послуги, довідки, найближчий ЦНАП – і скоро спілкуватиметься голосом. Також планується, що ШІ-агент зможе надсилати довідки, а в майбутньому взагалі супроводжувати користувача на всіх етапах процесу отримання послуги. Зокрема, можна буде описати життєву ситуацію – і ШІ підкаже, яка послуга потрібна.

Наприклад, користувач пише: «У мій будинок влучила ракета», далі ШІ-агент розуміє, що вам потрібно отримати послугу «єВідновлення», відправити кілька фото, далі надсилається заявка в комісію тощо. У перспективі можна буде давати запит голосом і спілкуватися з «Дією» так, як користувачі зараз спілкуються з іншими ШІ-моделями.

«Ми переосмислили, що робимо з «Дією». У 2019-2020 роках ми зробили стрибок і створили сексуальний застосунок з погляду UX/UI, де можна швидко отримувати послуги. Але зараз АІ змінив споживацьку культуру. Усе, що не буде схоже на ChatGPT, Gemini чи інші моделі, викликає роздуми, як цим користуватися. Щоб створити найкращий користувацький досвід, нам потрібно трансформувати «Дію» в АІ-продукт», – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також з 1 червня працюватиме новий сервіс для бізнесу – мультишеринг документів у «Дії».

Усі цифрові копії необхідних документів надходять одразу, без зайвих запитів. А клієнтам не потрібно нічого сканувати чи надсилати по одному – усе передається через «Дію» в кілька кліків.

Як це працює:

  • Клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном з «Дією»;
  • Обирає документи, які хоче надіслати;
  • Засвідчує запит Дія.Підписом.
Нові ліміти на банківські перекази та повторна ВЛК: що зміниться з 1 червня фото 6
фото: diia.gov.ua

Мультишеринг працює навіть тоді, коли в клієнта немає всіх документів – надійдуть доступні, а система покаже, чого бракує.

Обмеження у пункті пропуску Краківець – Корчова

У пункті пропуску «Корчова – Краківець» на українсько-польському кордоні діятимуть тимчасові обмеження. З 8 травня до середини червня цього року на території вказаного пункту пропуску триватимуть дорожні роботи.

Планується замінити асфальтне покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі, а також на виїзному – для пасажирського транспорту з боку Польщі. У зв’язку із частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

Сесія НМТ

14 травня розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), яка триватиме до 25 червня. Усі абітурієнти, які подали заявки до 3 квітня, отримали запрошення на тестування до 7 травня у своїх персональних кабінетах. У документі вказано дату, час і місце проведення тесту. Проте з міркувань безпеки ця інформація не публікуватиметься у відкритому доступі. Організатори просять учасників не розголошувати дані про пункт тестування.

Для учасників, які братимуть участь в НМТ в Україні, початок тестування  зазначено за київським часом. Натомість для тих, хто проходитиме тест за кордоном, – відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташовано тимчасовий екзаменаційний центр.

Запізнення на тестування недопустиме, незалежно від причини. Результати мультитесту будуть доступні до 4 липня. Їх можна буде переглянути у персональному кабінеті. Додаткова сесія триватиме 14-25 липня.

Мобілізація ВПО

З 1 червня внутрішньо переміщені особи зобов’язані стати на військовий облік незалежно від того, де вони перебувають. Переселенці, які підлягають мобілізації, мають звернутися до територіальних центрів комплектування, пройти медичне обстеження та надати необхідні документи. Якщо ВПО змінили місце проживання, вони повинні повідомити про це органи соціального захисту впродовж 10 днів. У разі повернення до попереднього місця проживання – не пізніше ніж за три дні до від’їзду.

Нові ліміти на банківські перекази та повторна ВЛК: що зміниться з 1 червня фото 7
колаж: glavcom.ua

Уникнення обліку або подання неправдивої інформації тягне за собою відповідальність. Закон передбачає покарання навіть у випадках втрати документів через воєнні обставини.

Відключення 3G-мережі у Києві

Із 24 червня 2025 року «Київстар» повністю переходить на технологію 4G у Києві, а мережа 3G буде відключена опівночі. Абонентам достатньо активувати новий стандарт зв’язку на своєму мобільному пристрої.

Передача частот на користь 4G дозволить:

  • збільшити швидкість мобільного Інтернету;
  • зменшити навантаження на мережу;
  • покращити стабільність з’єднання, особливо в години пікового навантаження.

Інструкція як перейти на 4G

Для смартфонів на Android:

  • Відкрийте «Налаштування».
  • Перейдіть у розділ «З’єднання» або «Мережі».
  • Оберіть пункт «Мобільні мережі».
  • Знайдіть налаштування «Тип мережі» або «Режим мережі».
  • Встановіть режим «4G» або «LTE».

Для смартфонів на iOS:

  • Відкрийте «Налаштування».
  • Перейдіть у розділ «Стільникові дані».
  • Активуйте «Стільникові дані», і пристрій автоматично підключиться до доступної мережі.

Читайте також:

Теги: карткові перекази техогляд тарифи комуналка мобілізація пенсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На війну – під примусом бути засудженим? Українці, проти яких заведено карні справи за ухилення від мобілізації, стають до лав ЗСУ
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми Війна і право
21 травня, 10:00
Костенко: Це відповідь на запит суспільства – багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому
Рада пропонує дозволити людям віком від 60 років йти у ЗСУ за контрактом: умови
30 квiтня, 15:18
Франшиза про Джеймса Бонда, права на яку придбала Amazon, має давні та міцні зв'язки зі студією Pinewood Studios у Бакінгемширі, де було знято 23 з 25 офіційних фільмів
Джеймс Бонд під прицілом Трампа: митна війна загрожує британській кіноіндустрії
6 травня, 14:43
Цей урядовий законопроєкт 8082 Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував прийняти в першому читанні з урахуванням свіжих комітетських поправок
Поліція забиратиме права в ухилянтів за рішенням суду? Зареєстровано законопроєкт
6 травня, 16:15
Перший міністр транспорту незалежної України звернувся до Укрзалізниці
Перший міністр транспорту незалежної України звернувся до Укрзалізниці
12 травня, 13:08
Одній із категорій військовозобов’язаних залишилось 20 днів для проходження ВЛК
Одній із категорій військовозобов’язаних залишилось 20 днів для проходження ВЛК
17 травня, 16:55
Трамп не зміг допомогти економіці США
Мита Трампа змінили ставлення інвесторів до США – Politico
19 травня, 09:46
Підвищені тарифи дали можливість компаніям сформувати 60 млрд. грн нерозподіленого залишку прибутку
Множать на чотири. Депутатка порівняла собівартість електроенергії з тарифами
21 травня, 09:22
Запропоновані заходи значно скоротять імпорт відповідних товарів до ЄС
Європарламент підтримав підвищення тарифів на агротовари з Росії та Білорусі
22 травня, 15:52

Суспільство

Нові ліміти на банківські перекази та повторна ВЛК: що зміниться з 1 червня
Нові ліміти на банківські перекази та повторна ВЛК: що зміниться з 1 червня
За добу ДТЕК повернув світло 17 тисячам домівок після обстрілів
За добу ДТЕК повернув світло 17 тисячам домівок після обстрілів
1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сухопутні війська звітуватимуть перед українцями про роботу ТЦК: з'явилися перші дані
Сухопутні війська звітуватимуть перед українцями про роботу ТЦК: з'явилися перші дані
Художник випадково дізнався, що його картину подарували Папі Римському
Художник випадково дізнався, що його картину подарували Папі Римському
Українські рятувальники врятували чоловіка в польських горах
Українські рятувальники врятували чоловіка в польських горах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 травня 2025
71K
Російський депутат назвав нові територіальні претензії до України
32K
Білецький розповів, коли Україна зможе «забрати своє»
13K
Втрати ворога станом на 31 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
11K
Стало відомо, скільки поліцейських перебувають на фронті

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua