ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії

Уперше запроваджено санкції проти китайських компаній

Сьогодні, 16 грудня, голови Міністерств закордонних справ країн Європейського союзу ухвалили 15-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Рада ЄС.

Зазначається, санкції націлені на російський «тіньовий флот» та покликані послабити військово-промисловий комплекс РФ.

«Росія продовжує свій жорстокий напад на Україну та український народ. Цей пакет санкцій є частиною нашої відповіді для послаблення російської військової машини та тих, хто підтримує цю війну, включаючи китайські компанії. Він демонструє єдність країн-членів ЄС у нашій постійній підтримці України. Нашим першочерговим завданням є забезпечення найсильнішої можливої позиції України. Ми стоятимемо поруч із українським народом на всіх фронтах: гуманітарному, економічному, політичному, дипломатичному та військовому. Немає сумнівів у тому, що Україна переможе», – сказала Кая Каллас, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Індивідуальні списки

До санкційного списку потрапили 84 осіб та організацій:

54 фізичні особи;

30 юридичних осіб, які відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Також ЄС запровадив санкції проти військового підрозділу, причетного до удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, а також керівників провідних компаній енергетичного сектору, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обходження санкцій. Також у списку – два високопосадовці з Північної Кореї.

Під санкції потрапили:

російські оборонні компанії;

судноплавні компанії, які перевозять нафту та нафтопродукти морем, забезпечуючи важливі доходи російському уряду;

хімічний завод;

цивільна російська авіакомпанія, яка забезпечує логістичну підтримку російської армії.

Уперше санкції (заборона на в'їзд, замороження активів, заборона на економічні ресурси) запроваджені проти китайських компаній, які постачають компоненти для дронів і мікроелектроніку, що використовуються у війні проти України.

Флот

Також додано більше суден до списку тих, яким заборонено доступ до портів і надання послуг. Це стосується танкерів із-за меж ЄС, які входять до «тіньового флоту» РФ, обходячи обмеження цін на нафту, підтримують енергетичний сектор Росії або перевозять викрадене українське зерно.

Сьогодні під санкції потрапили 52 судна із третіх країн, що збільшило загальну кількість до 79.

Торгівля

До списку додано 32 нових суб’єкти, які безпосередньо підтримують російський військовий та промисловий комплекс. Їм посилено експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення та технологій, що можуть покращити оборонний сектор Росії.

Деякі з цих суб’єктів знаходяться у третіх країнах (Китай, Індія, Іран, Сербія, ОАЕ) та залучені до обходу торгових обмежень або закупівель чутливих елементів для російських військових операцій (наприклад, БПЛА та ракет).

Захист європейських компаній

Заборонено визнання та виконання в ЄС судових рішень, ухвалених російськими судами на основі статті 248 Арбітражного процесуального кодексу РФ. Це рішення захищає європейські компанії від надмірних фінансових штрафів, що часто накладаються за порушення міжнародних принципів.

Введено виключення, яке дозволяє вивільнення коштів, заморожених у центральних депозитаріях цінних паперів ЄС, для виконання їхніх юридичних зобов’язань перед клієнтами.

Подовження строків для виходу з російського ринку

Для мінімізації ризиків було вирішено подовжити терміни для виняткових випадків виходу європейських компаній із Росії. Ці винятки затверджуються країнами-членами на індивідуальній основі, забезпечуючи впорядкований процес згортання бізнесу.

Як відомо, Британія включила до списків санкцій проти Росії 30 нафтових танкерів, свідчать оновлені дані британського уряду щодо санкцій. Після оновлення санкції Великої Британії поширюються більш ніж на 80 танкерів, які перевозили нафту РФ.

Згідно з попереднім проєктом комюніке, міністри закордонних справ країн G7 обіцяють «вжити відповідних заходів, що відповідають нашим правовим системам, проти суб'єктів у Китаї та інших третіх країнах», які підтримують РФ.