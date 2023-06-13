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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, народний депутат України, безпартійний (у виборчому списку партії «Блок Петра Порошенка» 2014 року під № 45)

Перейменування РФ у Московію. Росіяни клюнули на наживку

glavcom.ua
Москві треба повернути історичну назву «Кучково»
фото з відкритих джерел

Смішний ворог – наполовину знищений ворог

Росіяни клюнули на наживку і включилися в гру в перейменування міст. Їх страшенно заділа ідея перейменування Росії в Московію, але реагувати на нас, вони вважали нижче свого достоїнства.

А от ідея поляків перейменувати Калінінград в Кролевець їх вивела з себе і росіяни вирішили «повернути» польським містам німецькі назви: Данціг, Бреслау і т.д.

Якщо росіян від цього так пучить, ми маємо продовжити їхню ж традицію «не дадим переписать историю» і, вважаю, що Москві треба повернути історичну назву «Кучково».

Наведу цитату з мудрої статті: «Москва первое время носила второе название Кучко́во (по владениям суздальского боярина Кучки). В новгородской берестяной грамоте второй половины XII века Москва упомянута как Кучко́в. В ходе событий междоусобной войны 1174–1176 годов, осенью 1176 года Москва и окрестные села были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен».

Насправді, парламент має хоча б зареєструвати такий законопроект, адже для інформаційно – психологічної війни немає нічого кращого ніж дискусія про Кучково на фоні контрнаступу.

Смішний ворог – наполовину знищений ворог.

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Джерело
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Теги: інформаційна війна Москва росіяни

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