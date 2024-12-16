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Президент Словаччини заявив, що Україна буде вимушена піти на територіальні поступки

Ірина Бура
glavcom.ua
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Президент Словаччини заявив, що Україна буде вимушена піти на територіальні поступки
Пеллегріні закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати мирні переговори
фото з відкритих джерел

За його словами, він дійшов такої думки через щоденну інформацію про ситуацію на фронті

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Україні та Росії треба негайно сісти за стіл переговорів, а Київ «буде змушений піти на територіальні поступки». Про це передає STVR.

«Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України», – сказав словацький президент.

За його словами, він дійшов такої думки через щоденну інформацію про ситуацію на фронті. Пеллегріні також закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати мирні переговори.

Ще в червні президент заявив, що готується до поїздки в Київ.

«Я все ще розглядаю поїздку до Києва», – підвердив Пеллегріні свій намір.

Також Пеллегріні зазначив, що коли закінчиться війна в Україні, до Словаччини «може потрапити зброя та різні групи людей».

Нагадаємо, з моменту вступу на посаду в червні 2024 року президент Словаччини Петер Пеллегріні відхилив звернення чотирьох громадян, які планували приєднатися до української армії. 

Раніше президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що готовий запропонувати Братиславу проведення мирних переговорів між Україною та Росією.

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти вступу України в НАТО. Він також висловився про перспективу примирення з Росією після війни. На думку Фіцо, членство України в Альянсі може спровокувати глобальний конфлікт.

Окрім того, Фіцо заявляв, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід». Також словацький прем'єр схарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

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Теги: росія Україна Словаччина конфлікт переговори президент війна зброя міністр

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