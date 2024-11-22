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Львів отримав титул Молодіжної столиці Європи: на церемонії вшанували памʼять Ярини Базилевич

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Львів отримав титул Молодіжної столиці Європи: на церемонії вшанували памʼять Ярини Базилевич
Львів здобув титул Молодіжної столиці Європи 2025 у 2022 році
фото: facebook.com/LvivEuropeanYouthCapital2025

Львівська команда одягла на церемонію футболки із написом, де наголошується на вбивствах Росією української молоді

Команда «Львів – Молодіжна столиця Європи 2025» відвідала нинішню Молодіжну столицю Європи – бельгійський Ґент – та офіційно отримала ключ-символ титулу. Про це повідомляють в Офісі «Львів – Молодіжна столиця Європи 2025».

Передача ключа також відбулася у символічний для України день – День гідності та свободи.

«Прийняття цього ключа для нас має особливе значення. Це не лише честь, а й відповідальність – бути голосом української молоді, яка щодня демонструє незламність, силу та сміливість у боротьбі за свободу та можливості», – відзначає керівниця Офісу Марія Бовсуновська. 

Львів отримав титул Молодіжної столиці Європи: на церемонії вшанували памʼять Ярини Базилевич фото 1
фото: facebook.com/LvivEuropeanYouthCapital2025

Львівська команда прийшла на церемонію вручення титулу одягненою у футболки з написом russia kills UA youth. Like our Yarka Bazylevych (англ. Росія вбиває українську молодь. Як нашу Ярку Базилевич).

«Це послання світу про біль втрати: 4 вересня 2024 року під час чергового обстрілу росіяни вбили нашу колегу, програмну менеджерку офісу «Львів – Молодіжна столиця Європи 2025», нашу Ярку, разом із її матір’ю та сестрами. Сьогодні ми продовжуємо її справу, сповнені рішучості втілити мрію, яка була такою важливою для неї», – пояснила комунікаційна менеджерка «мережі твори!» Юлія Мартинюк.

Львів отримав титул Молодіжної столиці Європи: на церемонії вшанували памʼять Ярини Базилевич фото 2
фото: facebook.com/LvivEuropeanYouthCapital2025

Як відомо, Львів здобув титул Молодіжної столиці Європи 2025 у 2022 році. Цей титул надає Європейський Молодіжний Форум від 2009 року містам Європи терміном на один рік. 

До слова, в Університеті Індіани у США вшановували памʼять 18-річної Дарії Базилевич, яка разом із мамою та двома сестрами загинула внаслідок російської ракетної атаки. Дарія була волонтеркою, яка з кількома іншими студентами Українського католицького університету (УКУ) допомагала студентам американського університету вивчати українську мову.

Як відомо, 6 вересня Львів попрощався із Євгенією Базилевич та її доньками Яриною (21 рік), Дариною (18 років) та Емілією (7 років), які загинули внаслідок ракетно-дронового удару 4 вересня. Близькі та друзі поділилися з«Главкомом» спогадами про родину.

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Теги: росіяни втрати молодь столиця Львів росія

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