США готують санкції проти нафтогазової компанії Сербії

Александар Вучич висловив стурбованість, що ці санкції можуть ускладнити відносини Сербії з Росією

Окрім США санкції можуть запровадити Велика Британія та Європейський Союз

Сполучені Штати Америки мають намір запровадити санкції проти сербської нафтогазової компанії NIS через її часткову російську власність. Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич, передає EuroNews.

«Ми отримали підтвердження, що в найближчі кілька днів США запровадять санкції проти NIS через російську власність», – заявив він.

Зазначається, що мажоритарним акціонером компанії є російська енергетична корпорація «Газпром», яка володіє 50% акцій, а дочірня компанія «Газпром нафта» володіє ще 6,15% акцій. Інші акції належать державі та дрібним акціонерам.

Окрім США санкції можуть запровадити Велика Британія та Європейський Союз.

Вучич висловив стурбованість, що ці санкції можуть ускладнити відносини Сербії з Росією, з якою країна підтримує значні політичні та економічні зв’язки. Він додав, що його країна розгляне можливість зниження російської частки в NIS нижче 50% та обговорить це з російськими партнерами.

Нагадаємо, 20 жовтня президент Сербії Александар Вучич заявив, що вперше за 2,5 роки поговорив із очільником Росії Володимиром Путіним. Приводом для розмови стало відзначення 80-ї річниці визволення Белграда. Вучич заявив, що у них з Путіним була «хороша, відкрита, довга та змістовна розмова»

Раніше президент Сербії Вучич із прапором Росії вболівав за збірну своєї країни у Лізі націй.