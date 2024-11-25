Зеленський відреагував на обстріли Росії та показав фото наслідків

У Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району

«Ці удари Росії по українському життю можна припинити. Тиском, санкціями»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні та ранкові обстріли України державною-агресором Росією. Допис та світлини він опублікував у соцмережах.

За інформацією очільника держави, зараз триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові, вже відомо про 19 постраждалих людей.

«Десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження. І це лише одна доба російського терору проти України. Загалом Росія зі вчорашнього вечора застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей. Ще триває бойова робота по цілях, які залишаються в повітрі», – йдеться у повідомленні.

7 фото На весь екран











фото: Zelenskiy / Official, ДСНС Харківщини

Зеленський подякував нашим захисникам неба за збиття, за цілодобову роботу для безпеки людей.

«Ці удари Росії по українському життю можна припинити. Тиском, санкціями, блокуванням доступу окупантів до компонентів, які вони використовують для створення інструментів цього терору, пакетами озброєння для України та рішучістю, яка має бути непохитною», – підсумував гарант.

Нагадаємо, у Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району. О 10:18 стало відомо, що, ймовірно, удар по центру Харкова було завданоракетою С-400, а кількість постраждалих зросла до 19. За попередніми підрахунками в тій чи іншій ступені постраждав 41 будинок, додав Терехов.

Також в Одесі зранку 25 листопада пролунав вибух. Мешканців закликають перебувати в укриттях. Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що росіяни здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси.

«Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки», – йдеться у повідомленні.

До слова, кількість поранених унаслідок удару по Одесі 18 листопада зросла до 54 людей. Загиблих десятеро, з них семеро – поліцейські. У Нацполіції уточнили, серед поранених є п'ятеро дітей, їхній вік – від семи до 11 років. Також поранені 27 правоохоронців.