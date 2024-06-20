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Німеччина продовжує блокувати новий пакет санкцій проти РФ – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Німеччина продовжує блокувати новий пакет санкцій проти РФ – Reuters
ЗМІ: Берлін зокрема вважає, що німецький малий бізнес постраждає, якщо заходи будуть поширені на продукцію, що не належить до подвійного призначення
фото з відкритих джерел

Посадовці з 27 країн ЄС обговорюють пакет санкцій більше місяця

Країни Євросоюзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), через заперечення Німеччини. Про це Reuters на умовах анонімності повідомили дипломати ЄС.

Зазначається, що вагання Німеччини частково пов'язані з внутрішніми розбіжностями між міністерством закордонних справ та канцелером Олафом Шольцом.

Посадовці з 27 країн ЄС обговорюють пакет санкцій більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського скрапленого природного газу та план покласти на операторів з Євросоюзу відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами в третіх країнах.

Як стверджують співрозмовники агентства, Берлін продовжує заперечувати попри вилучення пункту, який він вважав проблематичним, що змусив би дочірні компанії «контрактно заборонити реекспорт до РФ та реекспорт для використання у РФ».

Німеччина ще під час засідання послів у п’ятницю висловила стурбованість розширенням заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до Росії. Берлін зокрема вважає, що німецький малий бізнес постраждає, якщо заходи будуть поширені на продукцію, що не належить до подвійного призначення, наприклад хімікати чи обладнання для металообробки.

Нагадаємо, Німеччина заблокувала новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк. Попередня спроба оголосити про нові антиросійські санкції була 12 червня. Утім, тоді проти виступили Німеччина та Угорщина. Нині ж нові санкції заблокувала саме Німеччина.

До слова, міністерство закордонних справ Канади 13 червня оголосило про чергові санкції проти Росії у зв’язку з розв’язаною нею повномасштабною війною проти України. 

Також Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки (США), розширила санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляє урядовий сайт Британії. Загалом до списку санкційних обмежень було додано загалом ще 50 нових позицій, які торкнулись шести кораблів так званого «тіньового флоту».

Під санкції потрапили:

  • Московська біржа;
  • Санкт-Петербурзька фондова біржа.
  • Національний кліринговий центр»;
  • Національний розрахунковий депозитарій Росії;
  • «Ингосстрах».

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Теги: переговори хімікати Берлін олігархи бізнес

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