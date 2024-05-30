Розвідка США підтвердила, що Росія б’є по Україні балістичними ракетами з КНДР

Розвідка США порівняла зображення «ракетного сміття», яке було знайдене у Харкові після обстрілу 2 січня та зображення ракет у північнокорейських державних ЗМІ

Уламки ракет в Україні візуально відповідають ракетам на зображеннях з північнокорейських державних ЗМІ

Розвідувальне управління Пентагону підтвердило, що Росія використовує північнокорейські ракети для ударів по Україні. Про це йдеться у звіті розвідки.

До такого висновку розвідка США дійшла, порівнявши зображення «ракетного сміття», яке було знайдене у Харкові після обстрілу 2 січня та зображення ракет у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.

«Уламки в Україні візуально відповідають ракетам на зображеннях з північнокорейських державних ЗМІ», – йдеться у звіті.

Зокрема, аналітики виявили схожість у секціях переднього двигуна, кормового двигуна і кабельного лотка, а також кільцевих роз'ємів на фото уламків ракет у Харкові та ракет на заводі у Пхеньяні.

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