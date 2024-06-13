Росія через санкції запроваджує нові правила курсоутворення

Центральний банк Росії визначився, як тепер функціонуватиме курс валют

Курс валют визначатиметься на основі даних звітності кредитних організацій за результатами укладених міжбанківських конверсійних операцій на позабіржовому валютному ринку

Банк Росії вперше після введення санкцій проти Московської біржі, яка припинила торги доларами і євро, встановив офіційні курси валют. Інформація про них опублікована на сайті регулятора.

Згідно з новими правилами, курс визначається на основі даних звітності кредитних організацій за результатами укладених міжбанківських конверсійних операцій на позабіржовому валютному ринку.

Щодо рівнів, встановлених за підсумками останніх на цей час торгів на Московської біржі, долар знизився на 81 копійку, до 88,21 рубля, а євро – на 91 копійку, до 94,83 рубля.

Нагадаємо, що США розширили список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.

Як повідомлялося, Московська біржа оголосила про припинення торгів доларом і євро після того, як Міністерство фінансів США внесло її до списку санкцій.

Згодом Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки розширила санкції проти Російської Федерації.

До слова, акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15,8% на тлі запровадження санкцій США.

Так, акції «Сбербанку» на відкритті торгової сесії втрачали на 4%, ВТБ – до 4,7%. Папери «Новатек» знизилися до 6,8%, «Селігдара» – до 10,3%.

Станом на 10:20 13 червня (за московським і київським часом), індекс Мосбіржі скоротився на 1,6%, РТС – на 1,4%. Рублевий індекс Мосбіржі впав нижче 3100 пунктів уперше з 3 червня.