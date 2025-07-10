Євросоюз виділяє 2,3 млрд євро на відновлення України

За словами фон дер Ляєн, підписані угоди відкриють Україні доступ до інвестицій обсягом до 10 млрд євро

Новий пакет допомоги охоплює 1,8 млрд євро кредитних гарантій та 580 млн євро грантів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 2,3 мільярда євро, спрямований на реконструкцію та відбудову країни після повномасштабної агресії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Новий пакет угод на суму 2,3 млрд євро, підписаний з міжнародними та двосторонніми державними фінансовими установами в межах Інвестиційної програми для України, включає 1,8 млрд євро кредитних гарантій та 580 млн євро грантів. Очікується, що це допоможе залучити до 10 млрд євро інвестицій в Україну.

Кошти будуть спрямовані на:

підтримку малого та середнього бізнесу (500 млн євро),

інвестиції в енергетику, транспорт і виробництво (600 млн євро),

відбудову муніципальної інфраструктури, охорони здоров’я та житла (520 млн євро),

стабілізацію енергосистеми та відновлювану енергетику (265 млн євро),

критичну інфраструктуру – лікарні, житло тощо (310 млн євро).

Загальні зобов’язання ЄС за програмою Ukraine Investment Framework вже сягнули 5,7 млрд євро.

Нагадаємо, під час конференції URC у Римі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України.

Як повідомлялося, Україна потребує понад $40 млрд міжнародної підтримки до 2026 року.

До слова, спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові, запровадивши для неї свій «план Маршалла». Він наголосив на важливості відбудови України та нагадав як після завершення Другої світової війни США запровадили план Маршалла для Європи. «І я думаю, ми маємо зробити те саме для України», – сказав спецпредставник.