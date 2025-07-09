Чи має Україна шанс вступити в ЄС до 2030 року? Відповідь Єврокомісії

Кос нагадала, що Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва висловила переконання, що Україна має реальні шанси стати членом ЄС до 2030 року

Україна продовжує виконувати свої зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Ціль приєднатися до ЄС до 2030 року залишається актуальною. Про це європейська комісарка з питань розширення Марта Кос сказала в інтерв'ю «РБК-Україна», інформує «Главком».

«Я б сказала, що оскільки розширення, особливо України, є одним з найважливіших пріоритетів ЄС, ми будемо виконувати, і я впевнена, що Україна також», – сказала європейська комісарка з питань розширення.

Кос нагадала, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва висловила переконання, що Україна має реальні шанси стати членом ЄС до 2030 року. За її словами, ці строки залишаються без змін.

«Я маю сказати, що ми вимагаємо від країн-кандидатів справді багато, тому що це означає адаптацію всієї правової системи в усіх сферах», – зазначила Марта Кос та додала, що це не лише про верховенство права, а й про економіку, статистику, створення інституцій, які будуть стійкими і здатними виконати всі Копенгагенські критерії.

«Тож я можу сказати, що Україна справді добре справляється», – підсумувала єврокомісарка.

Раніше Координаційна платформа українців за кордоном Strichka звернулася з петицією до Європейського парламенту. Вона закликає негайно прийняти Україну до ЄС, аби зміцнити європейську безпеку та стримувати російські загрози.