Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи має Україна шанс вступити в ЄС до 2030 року? Відповідь Єврокомісії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чи має Україна шанс вступити в ЄС до 2030 року? Відповідь Єврокомісії
Марта Кос зробила заяву про вступ України до ЄС
фото з відкритих джерел

Кос нагадала, що Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва висловила переконання, що Україна має реальні шанси стати членом ЄС до 2030 року

Україна продовжує виконувати свої зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Ціль приєднатися до ЄС до 2030 року залишається актуальною. Про це європейська комісарка з питань розширення Марта Кос сказала в інтерв'ю «РБК-Україна», інформує «Главком».

«Я б сказала, що оскільки розширення, особливо України, є одним з найважливіших пріоритетів ЄС, ми будемо виконувати, і я впевнена, що Україна також», – сказала європейська комісарка з питань розширення.

Кос нагадала, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва висловила переконання, що Україна має реальні шанси стати членом ЄС до 2030 року. За її словами, ці строки залишаються без змін.

«Я маю сказати, що ми вимагаємо від країн-кандидатів справді багато, тому що це означає адаптацію всієї правової системи в усіх сферах», – зазначила Марта Кос та додала, що це не лише про верховенство права, а й про економіку, статистику, створення інституцій, які будуть стійкими і здатними виконати всі Копенгагенські критерії.

«Тож я можу сказати, що Україна справді добре справляється», – підсумувала єврокомісарка.

Раніше Координаційна платформа українців за кордоном Strichka звернулася з петицією до Європейського парламенту. Вона закликає негайно прийняти Україну до ЄС, аби зміцнити європейську безпеку та стримувати російські загрози.

Читайте також:

Теги: Єврокомісія Європейський союз Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Центр протидії дезінформації спростував фейки російської пропаганди
ЦПД: Повідомлення про збій на Південноукраїнській АЕС – фейк росіян
7 липня, 11:17
Україна залишається надійним партнером ФАО
Україна ввійшла до Ради Продовольчої організації ООН: МЗС пояснило, що це дає
4 липня, 16:08
ЦПД: Росія через атаки на Київ намагається тиснути на США
Путін атакою на Київ хоче змусити США припинити допомогу Україні – ЦПД
4 липня, 13:39
Політика Трампа однозначно вигідна Путіну
Трамп хоче подарувати Україну Путіну, але йому заважає одна річ – ексгенерал НАТО
28 червня, 18:47
Російські терористи у 2022 році захопили ЧАЕС
Ядерна скринька Пандори
25 червня, 13:07
День митника в Україні: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
День митника в Україні: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
25 червня, 10:32
Європейські міністри підтвердили наміри не видавати візи російським військовим після закінчення війни
Деякі країни ЄС планують закрити Шенген для російських військових після війни
20 червня, 09:06
Претенденти на українське громадянство проходитимуть перевірку СБУ
СБУ перевірятиме претендентів на українське громадянство з деяких країн
19 червня, 10:13
Єврокомісія представила план повної зупинки імпорту газу та нафти з РФ
Єврокомісія повідомила, коли припинить імпорт газу та нафти з РФ
17 червня, 20:25

Політика

Чи має Україна шанс вступити в ЄС до 2030 року? Відповідь Єврокомісії
Чи має Україна шанс вступити в ЄС до 2030 року? Відповідь Єврокомісії
Держдеп США підтвердив відновлення поставок зброї Україні (відео)
Держдеп США підтвердив відновлення поставок зброї Україні (відео)
Білий дім приписує Трампу інвестиції США, здійснені за часів Байдена – Reuters
Білий дім приписує Трампу інвестиції США, здійснені за часів Байдена – Reuters
Президент Чехії підготував власний план відновлення України
Президент Чехії підготував власний план відновлення України
Росія не доплачує своїм військовим. ГУР викрив схеми окупаційного командування
Росія не доплачує своїм військовим. ГУР викрив схеми окупаційного командування
Сенат США «чекає команди» Трампа для посилення тиску на Путіна
Сенат США «чекає команди» Трампа для посилення тиску на Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
39K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
16K
Зеленський повідомив Маркаровій про звільнення
15K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
11K
Генпрокурор повідомив про закриття тисячі кримінальних проваджень проти бізнесу

Новини

На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Сьогодні, 11:12
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:09
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Вчора, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua