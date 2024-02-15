Закон дозволяє Байдену відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів вже – Forbes

Українські війська випускають лише 2000 снарядів порівняно з 10 000 росіян

Адміністрація президента США Джо Байдена у законний спосіб може вже відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів. Про це пише Forbes.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що Україна відчуває снарядний голод і нерівність у вогневій потужності. Так українські війська випускають лише 2000 снарядів порівняно з 10 000 росіян.

За словами журналістів, незважаючи на те, що законопроєкт із допомогою повільно просувається у Конгресі США, Джо Байден має можливість допомогти Україні. Один із законів дає президенту США повноваження продавати зі знижкою або навіть дарувати будь-яке наявне озброєння, яке американські військові визнають надлишковим для своїх потреб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Закон передбачає передачу так званих «надлишкових оборонних товарів» загальною вартістю 500 мільйонів доларів на рік. Але документ не диктує, яку вартість президент може призначити для конкретного виду озброєння. Теоретично він може оцінити товар у нуль доларів.

«Байден дуже рідко використовував свої повноваження щодо України. А там, де він його використовував, останнім часом це було частиною складної «кільцевої торгівлі", коли уряд США віддає надлишкову зброю третім країнам – Еквадору та Греції – а потім заохочує ці ж країни прямо чи опосередковано віддати Україні частину своїх надлишкових озброєнь», – йдеться у статті.

Автори пояснюють, що немає жодної юридичної причини, чому Байден не міг би усунути посередника і використати свої повноваження безпосередньо для підтримки України. І немає жодних практичних причин, чому ця допомога не могла б включати артилерійські боєприпаси.

Зазначається, що більшість артилерійських боєприпасів на складах армії та морської піхоти США явно не є надлишковими. Але є важливий виняток. На зберіганні в США потенційно є чотири мільйони 155-міліметрових касетних боєприпасів подвійного призначення – M483A1 і M864 DPICM.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Журналісти додають, що всі ці снаряди є очевидними кандидатами на маркування як «надлишкові». Армія США багато років тому визначила, що вони ненадійні і небезпечні, оскільки мають 14-відсоткову ймовірність не спрацювати. Згідно зі звітом 2004 року, це призвело до того, що 402 мільйони боєприпасів DPICM залишились непотрібними, зокрема 4,6 мільйона 155-міліметрових снарядів.

Байден міг би визначити всі снаряди DPICM, що залишилися на складах, як надлишкові, щоб передати їх Україні, не витрачаючи жодного долара на їхню заміну. Їх вистачить на роки інтенсивних бойових дій.

Єдине, що уряд США юридично не може оплачувати доставку. Але будь-яка зброя в Німеччині не підпадає під це правило. Тому США могли б доставити ці DPICM до Німеччини, а потім оголосити їх надлишковими і передати Україні.

«Чому Байден досі не реалізував цей план, незрозуміло. Цілком можливо – навіть ймовірно – що він вважає за краще почекати з новим фінансуванням у розмірі 60 мільярдів доларів, яке дає йому більше можливостей для закупівлі або навіть розробки з нуля широкого спектру озброєнь для України», – пише видання.

До відома, Сполучені Штати Америки отримують значні переваги, надаючи допомогу Україні. Про це написали в колонці для журналу Time президент Єльського інституту лідерства СЕО Джеффрі Зонненфельд та науковий директор Інституту Стівен Тіан.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.