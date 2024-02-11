Уночі дрони долетіли до дев'яти областей: як відпрацювала ППО

Захисники знищили 40 із 45 дронів

У ніч на 11 лютого російські окупанти спрямували на Україну 45 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи знищено 40 із них. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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За даними військових, дрони випущені з районів Балаклава та мис Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

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«У результаті бойової роботи знищено 40 «Шахедів» противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей», – зазначили повітряники.

Нагадаємо, що в ніч на 11 лютого на Київщині та на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони. Українські захисники збили всі ворожі цілі.

Крім того, ввечері 10 лютого російські окупанти теж запустили «Шахеди». У передмісті Дніпра близько 23:00 лунали вибухи. Через 15 хвилин вибухи пролунали повторно. Також звуки вибухів було чутно в Миколаєві. Мер Миколаєва Сєнкевич повідомив, що в місті під час повітряної тривоги сталася пожежа на одному з обʼєктів. Згодом він додав, що пожежа спалахнула на відкритій території. Минулося без постраждалих.