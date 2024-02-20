Генасамблея і Радбез ООН планують заходи до річниці повномасштабної війни

В ООН відбудуться дебати про ситуацію в Україні

Генеральна Асамблея і Рада Безпеки ООН проведуть заходи до другої річниці повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на секретаріат Радбезу ООН.

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У п’ятницю, 23 лютого, Генеральна Асамблея ООН обговорить питання порядку денного «Ситуація на тимчасового окупованих територіях України».

Рада Безпеки проведе відкриті дебати з приводу другої річниці повномасштабного російського вторгнення, які розпочнуться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).

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З проханням стосовно засідання Ради Безпеки звернулася Україна за підтримки Словенії, яка нині є непостійним членом РБ.

Крім того, у дебатах візьме учать віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Словенії Таня Файон. Очікується, що з доповіддю виступить генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш.

Нагадаємо, Європейський союз готує нові санкції проти Російської Федерації напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україні. Зокрема намагаються відновити зменшення обсягів західної допомоги нашій країні.

До слова, 2 лютого, Міжнародний суд відхилив частину заперечень РФ щодо позову України про порушення російською державою конвенції про заборону геноциду і продовжить розгляд справи із меншим обсягом українських звинувачень.