Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Найбільший в Європі виробник боєприпасів відкриє завод в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Найбільший в Європі виробник боєприпасів відкриє завод в Україні
Меморандум про створення спільного підприємства було підписано в присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва
фото: соцмережа Х/ Rheinmetall

Планується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік

Найбільший виробник боєприпасів в Європі Rheinmetall відкриє спільний завод з виробництва снарядів в Україні. Про це стало відомо з заяви німецького концерну.

Меморандум про створення спільного підприємства було укладено за участю міністра стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Планується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік. Також спільне підприємство вироблятиме і метальні заряди.

Загалом німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного заводу, а українській компанії – 49%.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування. 

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена у законний спосіб може вже відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів.

Нагадаємо, Україні у війні проти Росії потрібно понад два мільйони артилерійських снарядів на рік, а наразі їх критично не вистачає. Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що ці потреби втричі перевершують виробничі можливості Німеччини.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що для того, щоб ЄС міг надіслати більше боєприпасів Україні, потрібно розпочати переговори з третіми державами, які законтрактували снаряди в Європі.

Читайте також: Україна може стати першою країною, яка застосує зброю абсолютно нового типу: про що йдеться
Теги: боєприпаси міністр завод фінансування президент озброєння Дмитро Кулеба переговори Петр Павел Адміністрація Президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Трампісти вже повністю увійшли до режиму передвиборчої кампанії»
Допомога Україні, яка застрягла у Конгресі США. Що буде далі?
18 сiчня, 08:31
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський затвердив рішення РНБО про створення державного реєстру санкцій
31 сiчня, 01:41
Американський генерал розхвалив Буданова
Значно випереджають росіян: генерал Ходжес висловився про українські спецслужби
21 сiчня, 19:43
Президент акцентував, що Словенія взяла участь у створенні реабілітаційних центрів в Україні
Зеленський провів телефонну розмову із Президенткою Словенії
25 сiчня, 18:45
Партизани передали отриману інформацію про окупантів Силам оборони України
Партизани знайшли склади росіян із ракетами «Калібр» у Севастополі (фото)
30 сiчня, 11:17
Японія та Росія досі не можуть поділити Курильські острови
Сварка через Курили: Японія може укласти мир із Росією, але є умова
31 сiчня, 11:17
Глава українського МЗС вважає, що Євросоюзу потрібно перенаправити снаряди з третіх країн в Україну
Кулеба пояснив, як ЄС може збільшити обсяги надання боєприпасів Україні
7 лютого, 17:47
Байден назвав звільнення міністра внутрішньої безпеки США неконституційним
Байден відреагував на звільнення міністра внутрішньої безпеки США
14 лютого, 06:50
На відміну від європейських політиків, у Росії депутати та офіційні особи утримуються від коментарів
Смерть Навального. Як відреагував світ?
Вчора, 15:48

Події в Україні

«Операція ще не завершена». Третя штурмова бригада прокоментувала вихід з Авдіївки
«Операція ще не завершена». Третя штурмова бригада прокоментувала вихід з Авдіївки
Обстріл Краматорську: рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки
Обстріл Краматорську: рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки
Авдіївка в окупації. Путін вдарив вітальну телеграму
Авдіївка в окупації. Путін вдарив вітальну телеграму
РФ вдарила ракетами по Краматорську і Слов’янську: під завалами сім'я з дітьми
РФ вдарила ракетами по Краматорську і Слов’янську: під завалами сім'я з дітьми
Найбільший в Європі виробник боєприпасів відкриє завод в Україні
Найбільший в Європі виробник боєприпасів відкриє завод в Україні
На Хмельниччині судили батька, бо його син курив на уроці «Основи здоров'я»
На Хмельниччині судили батька, бо його син курив на уроці «Основи здоров'я»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці
46K
ЗМІ показали будинок, у якому живуть батьки і брат Сирського в Росії
25K
Нардеп розповів, як роботодавці ховають працівників від ТЦК
7047
Національна депресія. Психологиня пояснила, яка фаза стане для українців наступною
6020
Житло, робота та соціальний захист: як змінилось життя біженців у Чехії
5012
Розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки (фото)

Новини

«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Сьогодні, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Сьогодні, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Сьогодні, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Вчора, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Вчора, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
15 лютого, 17:26

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua