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Поблизу Дніпра знищено високоточну російську ракету

Надія Карбунар
glavcom.ua
Поблизу Дніпра знищено високоточну російську ракету
Захисники неба зуміли знищити ракету Х-59
фото з відкритих джерел

Українські захисники неба не дозволили смертоносній російській зброї вразити ціль

У неділю, 21 січня, під час оголошеної повітряної тривоги в Дніпровському районі Дніпропетровської області засобами ППО було знищено російську керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомили у Повітряному командуванні «Схід».

Ця високоточна авіаційна ракета класу «повітря-поверхня» середнього радіусу дії призначена для ураження важливих наземних цілей, прикритих ППО.

Українські захисники неба не дозволили смертоносній російській зброї вразити ціль.

У Повітряному командуванні «Схід» також нагадали про необхідність дотримуватися правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, окупанти економлять ракети «Калібр», оскільки мають проблеми з логістикою, забезпеченням та інфраструктурним обслуговуванням.

Зазначимо, що, за даними ЗСУ, станом на ранок 21 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні – вісім російських бойових кораблів. Серед них є носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

До слова, триває 697-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Теги: Дніпро війна Україна ракета повітря

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