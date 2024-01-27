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«Окупована євреями»: російські пропагандисти вигадали нову маячню про Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Окупована євреями»: російські пропагандисти вигадали нову маячню про Україну
Українських громадян треба звільнити від «єврейської камарильї Зеленського», сказали на російському ТБ
фото з відкритих джерел

Колаборант Олександр Семченко зробив дивну заяву в ефірі російського ТВ

Колаборант із Донецька Олександр Семченко на російському телеканалі заявив, що «Україну окупували євреї та НАТОвці». Мовляв, громадян треба звільнити від «єврейської камарильї Зеленського». Відео опублікував журналіст Денис Казанський.

«Якщо Росія виграє, то й Україна виграє. Вся Україна, увесь український народ, окрім цієї єврейської комарильї на чолі із Зеленським, яка виконує функції окупаційної адміністрації. А окупантами є НАТОвці», – заявив Семченко.

Раніше Маріанна Вишемірська з Маріуполя, яка вижила під час бомбардування росіянами пологового будинку, підтримала Володимира Путіна.

Також російський диктатор Володимир Путін 23 січня взяв участь у черговому показовому шоу – Всеросійському сімейному форумі.

Стало відомо, що демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність.

Повідомляється, у колоніях РФ відключають опалення, щоб створити нестерпні умови, і в'язні хутчіше вступали в ряди окупаційної армії.

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Теги: росія путін опалення бомбардування Україна журналіст диктатор відео

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