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Атлантична Рада презентує звернення до президента США про вступ України до НАТО

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Атлантична Рада презентує звернення до президента США про вступ України до НАТО
Пряма трансляція події розпочнеться 23 жовтня, о 15:00
зображення: Київський безпековий форум

«Главком» є інформаційним партнером Київського Безпекового Форуму

У понеділок, 23 жовтня, Київський безпековий форум проведе спеціальну подію «Сміливий порядок денний Саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році».

Під час заходу відбудеться презентація звернення Атлантичної Ради до Президента Сполучених Штатів Америки про вступ України до НАТО.

Позицію провідного аналітичного центру США і наших американських партнерів представлять:

  • Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2003-06 роках Джон Гербст;
  • Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках, посол США при НАТО у 1998-2001 роках Александр Вершбоу;
  • Посол США при НАТО у 2013-17 роках генерал Дуглас Люте.

Позицію України щодо вступу до НАТО представлятимуть:

  • Голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк;
  • Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе;
  • Директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський.

Пряма трансляція розпочнеться 23 жовтня, о 15:00. Переглянути її можна:

«Главком» виступає як інформаційний партнер Київського Безпекового Форуму.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
Теги: Арсеній Яценюк посол Джон Гербст Україна НАТО

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