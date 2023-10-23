Атлантична Рада презентує звернення до президента США про вступ України до НАТО

«Главком» є інформаційним партнером Київського Безпекового Форуму

У понеділок, 23 жовтня, Київський безпековий форум проведе спеціальну подію «Сміливий порядок денний Саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році».

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Під час заходу відбудеться презентація звернення Атлантичної Ради до Президента Сполучених Штатів Америки про вступ України до НАТО.

Позицію провідного аналітичного центру США і наших американських партнерів представлять:

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Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2003-06 роках Джон Гербст ;

; Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках, посол США при НАТО у 1998-2001 роках Александр Вершбоу ;

; Посол США при НАТО у 2013-17 роках генерал Дуглас Люте.

Позицію України щодо вступу до НАТО представлятимуть:

Голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк ;

; Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе ;

; Директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський.

Пряма трансляція розпочнеться 23 жовтня, о 15:00. Переглянути її можна:

На Facebook-сторінці Київського Безпекового Форуму

На YouTube-сторінці Арсенія Яценюка.

«Главком» виступає як інформаційний партнер Київського Безпекового Форуму.