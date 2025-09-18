Золоту статую Трампа з біткоїном у руках встановлено біля Капітолію (фото)
Інсталяція встановлена тимчасово
Золота статуя президента США Дональда Трампа, що тримає біткоїн, була встановлена біля Капітолія США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WJLA.
Тимчасова інсталяція, розташована на третій вулиці з 9:00 до 16:00. Вона була профінансована колективом інвесторів у криптовалюту. Організатори заявили, що інсталяція має на меті спровокувати дискусію про майбутнє цифрової валюти, монетарну політику та роль федерального уряду на фінансових ринках.
«Інсталяція покликана викликати дискусію про майбутнє валюти, випущеної урядом, і є символом перетину сучасної політики та фінансових інновацій. Оскільки Федеральний резерв формує економічну політику, ми сподіваємося, що ця статуя спонукає до роздумів про зростаючий вплив криптовалюти», – сказав Хічем Загдуді, представник колективу інвесторів у криптовалюту, які фінансували цю художню інсталяцію.
Раніше адміністрація Дональда Трампа закликала всі державні установи США якнайшвидше оновити регуляторні підходи до криптовалюти та забезпечити її повноцінне впровадження в національну економіку.
Зокрема, Трамп підписав перший в історії країни масштабний закон, що регулює ринок криптовалют. Документ отримав назву GENIUS.
