Золоту статую Трампа з біткоїном у руках встановлено біля Капітолію (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Золоту статую Трампа з біткоїном у руках встановлено біля Капітолію (фото)
Створення статуї профінансували криптоінвестори
фото: WJLA

Інсталяція встановлена тимчасово

Золота статуя президента США Дональда Трампа, що тримає біткоїн, була встановлена біля Капітолія США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WJLA.

Тимчасова інсталяція, розташована на третій вулиці з 9:00 до 16:00. Вона була профінансована колективом інвесторів у криптовалюту. Організатори заявили, що інсталяція має на меті спровокувати дискусію про майбутнє цифрової валюти, монетарну політику та роль федерального уряду на фінансових ринках.

Золоту статую Трампа з біткоїном у руках встановлено біля Капітолію (фото) фото 1
фото: WJLA

«Інсталяція покликана викликати дискусію про майбутнє валюти, випущеної урядом, і є символом перетину сучасної політики та фінансових інновацій. Оскільки Федеральний резерв формує економічну політику, ми сподіваємося, що ця статуя спонукає до роздумів про зростаючий вплив криптовалюти», – сказав Хічем Загдуді, представник колективу інвесторів у криптовалюту, які фінансували цю художню інсталяцію.

Раніше адміністрація Дональда Трампа закликала всі державні установи США якнайшвидше оновити регуляторні підходи до криптовалюти та забезпечити її повноцінне впровадження в національну економіку.

Зокрема, Трамп підписав перший в історії країни масштабний закон, що регулює ринок криптовалют. Документ отримав назву GENIUS. 

США Дональд Трамп криптовалюта

