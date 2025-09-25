Українці за рік витратили майже $900 млн на купівлю біткоїнів

Україна є одним з лідерів у використанні криптовалют

З 2023 по 2024 роки Україна отримала криптовалютних надходжень на $106 млрд

З липня 2023 року по липень 2024 року українці витратили майже $882 млн на купівлю біткоїнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Європейського банку реконструкції й розвитку.

«У зазначений період країна отримала криптовалютних надходжень на $106 млрд і витратила $882 млн у гривневому еквіваленті на купівлю біткойнів. Нинішнє зростання криптоактивності здебільшого пояснюється інституційними транзакціями в межах $1-10 млн і професійними операціями на суми від $10 тис. до $1 млн», – йдеться у звіті.

Зазначається, що Україна є одним зі світових лідерів за рівнем використання криптовалют. Вона поступається лише Індії, Нігерії, Індонезії, США та В'єтнаму.

Нагадаємо, Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт №10225-д – легалізація ринку з віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування.

До слова, посадовці з кожним роком все активніше декларують криптовалюту. У 2,2 тис. поданих декларацій за минулий рік зазначено криптоактиви на 786 млн грн.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підписав перший в історії країни масштабний закон, що регулює ринок криптовалют. Адміністрація Дональда Трампа закликала всі державні установи США якнайшвидше оновити регуляторні підходи до криптовалюти та забезпечити її повноцінне впровадження в національну економіку.