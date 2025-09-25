Число криптомільярдерів у світі зросло майже на чверть

Найбільший стрибок зафіксовано серед власників біткоїна

За останній рік кількість криптомільйонерів у світі зросла до 241,7 тис. осіб, що на 40% більше, ніж торік. При цьому число криптомільярдерів підскочило на 29%, сягнувши 36 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Henley & Partners.

Найбільший стрибок зафіксовано серед власників біткоїна. Кількість BTC-мільйонерів зросла на 70%, до 145,1 тис. осіб. Це пояснюється тим, що біткоїн дедалі частіше сприймається як «цифрове золото». Кількість власників BTC, чий статок перевищує $100 млн, зросла на 63%, а мільярдерів – на 55%.

Звіт також відзначає великий приплив інвестицій у криптовалютні ETF. У 2025 році інвестиції в спотові біткоїн-ETF зросли з $37,3 млрд до $60,6 млрд, а в Ethereum-ETF – у чотири рази, до $13,4 млрд. Найактивнішими інвесторами були інвестконсалтингові компанії та хедж-фонди.

Лідерами за рівнем прийняття криптовалют назвали Сінгапур, Гонконг, США, Швейцарію та ОАЕ. Серед країн, що активно залучають криптоінвесторів, відзначили Коста-Рику, Сальвадор, Грецію, Латвію, Панаму, Нову Зеландію та Уругвай.

Нагадаємо, з липня 2023 року по липень 2024 року українці витратили майже $882 млн на купівлю біткоїнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Європейського банку реконструкції й розвитку.

«У зазначений період країна отримала криптовалютних надходжень на $106 млрд і витратила $882 млн у гривневому еквіваленті на купівлю біткойнів. Нинішнє зростання криптоактивності здебільшого пояснюється інституційними транзакціями в межах $1-10 млн і професійними операціями на суми від $10 тис. до $1 млн», – йдеться у звіті.

Зазначається, що Україна є одним зі світових лідерів за рівнем використання криптовалют. Вона поступається лише Індії, Нігерії, Індонезії, США та В'єтнаму.