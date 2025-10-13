Головна Гроші Особисті фінанси
Трамп є одним із найбільших власників Bitcoin у світі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп є одним із найбільших власників Bitcoin у світі
Під час другої каденції Трампа на посаді президента США вартість біткоїна зросла на 60%
фото: AP

Особисті біткоїн-активи американського президента оцінюють приблизно у $870 млн

Президент США Дональд Трамп став одним із найбільших приватних власників біткоїнів у Сполучених Штатах. Приблизна вартість його криптоактивів становить $870 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Трамп володіє криптовалютою опосередковано через свою участь у Trump Media and Technology Group, котра керує платформою Truth Social. У липні компанія придбала біткоїн на $2 млрд, після чого частка Трампа у компанії скоротилася з 52% до 41%. Наразі його особиста частка оцінюється приблизно у $870 млн.

Усього лише кілька мільярдерів володіють більшою сумою біткоїна, серед них близнюки Вінклвосс, Майкл Сейлор і Тім Дрейпер. Трамп раніше скептично ставився до криптовалют, проте після повернення до президентської кампанії почав активно інвестувати: продав NFT-картки, запустив проєкт World Liberty Financial та мемкоїн, що додало понад $1 млрд до його капіталу.

Під час другої каденції Трампа вартість біткоїна зросла на 60% з листопада по травень, а Trump Media почала скуповувати криптовалюту, залучаючи кошти через конвертовані облігації та акції. Зараз Trump Media має кілька мільярдів доларів у біткоїні та понад мільярд боргових зобов’язань. Попри це ринкова капіталізація компанії на сьогодні на $1,2 млрд менша, ніж до переходу на біткоїн. Проте якщо ціна біткоїна й надалі зростатиме, активи Трампа можуть зрости ще на сотні мільйонів або мільярди доларів.

Нагадаємо, за останній рік кількість криптомільйонерів у світі зросла до 241,7 тис. осіб, що на 40% більше, ніж торік. При цьому число криптомільярдерів підскочило на 29%, сягнувши 36 осіб. Найбільший стрибок зафіксовано серед власників біткоїна. Кількість BTC-мільйонерів зросла на 70%, до 145,1 тис. осіб. Це пояснюється тим, що біткоїн дедалі частіше сприймається як «цифрове золото». Кількість власників BTC, чий статок перевищує $100 млн, зросла на 63%, а мільярдерів – на 55%.

До слова, з липня 2023 року по липень 2024 року українці витратили майже $882 млн на купівлю біткоїнів.

Трамп є одним із найбільших власників Bitcoin у світі
Трамп є одним із найбільших власників Bitcoin у світі
