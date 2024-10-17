Лише зі згоди Путіна. РФ створює умови, щоб Raiffeisen та UniCredit не покидали ринок – ЗМІ

Bloomberg: Raiffeisen та UniCredit – фактично єдині великі західні банки, які залишились у РФ і вони є для Кремля важливими каналами для іноземних платежів

ЗМІ: Росія не узгодить продаж банків жодному покупцю, який може опинитись під санкціями, адже це перекриє канали платежів

Кремль створює умови, щоб західні банки, зокрема Raiffeisen та UniCredit, не могли вийти з російського ринку. Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд РФ дає зрозуміти, що заблокує будь-які спроби банків продати місцеві відділення покупцю, який ризикує опинитись під санкціями, повідомили джерела. Фактично це виключає змогу продати відділення російським громадянам. До того ж через умови Заходу, щоб банки не придбали зовнішні покупці, вийти з російського ринку, не втративши кошти, практично неможливо.

РФ, своєю чергою, ще більше перешкоджає банкам вихід зі свого ринку. Зокрема уряд створив спецкомісію для підтвердження відчуження активів та зобов’язав компанії продавати відділення зі знижкою на додаток до виплати податку за вихід з ринку.

Минулого тижня російський уряд ще більше посилив правила продажу, збільшивши знижку, яку повинен прийняти продавець, з 50% до 60% і більш як удвічі збільшив податок на вихід – до 35%. Щобільше, угоди на суму понад 50 млрд рублів тепер можуть бути виконані лише зі згоди Путіна.

«Такий крок частково розробили для того аби зберегти іноземні активи у Росії, оскільки вихід банків означав би додатковий відплив капіталу», – йдеться у матеріалі.

Джерела зауважили, що Росія не узгодить продаж банків жодному покупцю, який може опинитись під санкціями, адже це перекриє канали платежів, залишивши лише «Газпромбанк», який обробляє платежі за експорт газу.

Підрозділи західних банків у РФ потрібні не лише росіянам, а й деяким європейським клієнтам, які досі ведуть торгівлю з Росією. Зокрема чимало італійських компаній продовжують працювати у РФ і всі вони проводять платежі через UniCredit, повідомили джерела.

Нагадаємо, Росія планує створити нову систему міжнародних банківських платежів між країнами БРІКС. Вона хоче обійти чинну глобальну фінансову систему, в якій перебуває під санкціями.

До слова, найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, з 2022 року закрив близько 20 тис. рахунків, які належали семи тисячам громадян Росії. Фінансова організація залишила активними лише рахунки росіян пенсійного віку.