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США та Британія дозволили Україні атакувати далекобійними ракетами РФ? Заява Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США та Британія дозволили Україні атакувати далекобійними ракетами РФ? Заява Зеленського
Зеленський прокоментував дозвіл партнерів щодо використання далекобійної зброї
фото: ITC.ua

За словами Зеленського, партнери бояться ескалації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США та Велика Британія не давали Україні дозвіл на використання далекобійної зброї по території Росії. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Ні Америка, ні Велика Британія не давали нам дозвіл на використання цієї зброї (далекобійної, – «Главком») на території Росії, по будь-яких цілях на будь-яку відстань. Ми не застосовували далекобійну зброю на території Російської Федерації», – йдеться у заяві.

За словами Зеленського, партнери не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї, тому що бояться ескалації.

«Розвідки всього світу говорять одна з одною. І так в часи всіх воєн було. І я думаю, що на цьому рівні вони обмінюються тією чи іншою інформацією. Багато різних факторів, хтось про щось говорить, хтось з кимось домовляється, для когось це дійсно ескалація. Думаю, Байден сьогодні дійсно отримує інформацію від свого оточення, що може бути ескалація. Але, і це важливо, не все його оточення так вважає. І це вже досягнення, що не все його оточення так вважає», – зауважив президент.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

Теги: росія США зброя війна Велика Британія Володимир Зеленський Україна ракета озброєння

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