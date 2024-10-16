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Трамп заявив, що він дружелюбний, а розмову з Путіним назвав «розумним рішенням»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Трамп заявив, що він дружелюбний, а розмову з Путіним назвав «розумним рішенням»
Трамп позитивно висловився про Путіна
фото з відкритих джерел

Кандиат в президенти США Дональд Трамп сказав, що розмова з російським диктатором Володимиром Путіним була б для його країни розумним рішенням 

Колишній президент США Дональд Трамп не відповів на запитання про те, чи спілкувався він із російським диктатором Володимиром Путіним після завершення свого президентства. Водночас він заявив, що така розмова була б «розумним рішенням» для Сполучених Штатів, якби вона відбулася. Про це інформує видання АР.

«Чи можете ви сказати так чи ні, чи розмовляли ви з Володимиром Путіним відколи перестали бути президентом?» – запитав Трампа журналіст.

«Я не коментуватиму це», – відповів Трамп. «Але я скажу вам, що якби я це зробив, це було б розумно. Якщо я дружелюбний із людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано з погляду країни», – додав колишній президент США.

Він також похвалився своїми стосунками з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та лідером КНДР Кім Чен Ином.

«Послухайте, у мене були дуже добрі стосунки з президентом Сі, дуже добрі стосунки з Путіним і дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином», – сказав він. Пізніше він додав про Путіна: «Росія ніколи не мала президента, якого вона б так поважали».

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про те, що колишній президент США Дональд Трамп надсилав тести на Covid-19 у розпал пандемії особисто російському лідеру Володимиру Путіну.

До слова, кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін давно хотів напасти на Україну, однак цього не сталося раніше нібито через позицію саме Трампа.

Нагадаємо, Дональд Трамп у 2017 році питав у Володимира Путіна поради щодо України, і Путіну вдалося схилити думку Трампа на свій бік. Як пише The New York Times, посилаючись на свої джерела, 28 січня 2017 року під час першої телефонної розмови з Путіним за час свого президентства Трамп першим порушив питання про Україну, попросивши Путіна висловити свою думку.

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Теги: росія путін Дональд Трамп президент журналіст диктатор поради США

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