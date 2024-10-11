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Росія хоче створити нову систему міжнародних банківських платежів: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія хоче створити нову систему міжнародних банківських платежів: деталі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

РФ прагне створити мережу комерційних банків, які зможуть здійснювати транзакції в місцевих валютах

Росія планує створити нову систему міжнародних банківських платежів між країнами БРІКС. Вона хоче обійти чинну глобальну фінансову систему, в якій перебуває під санкціями. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що РФ прагне створити мережу комерційних банків, які зможуть здійснювати транзакції в місцевих валютах. Також йдеться про встановлення прямих зв'язків між центральними банками.

«Мультивалютна система повинна буде відгородити своїх учасників від будь-якого зовнішнього тиску, такого як екстериторіальні санкції», – йдеться у звіті Мінфіну РФ.

План також включає, за словами видання, створення центрів для взаємної торгівлі такими товарами, як нафта, природний газ, зерно та золото.

Раніше повідомлялося, що фінансові організації у Нідерландах розморозили близько 560 млн євро російських активів.

Як відомо, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) підписав угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів про продаж та вихід зі складу бенефіціарних власників білоруського Пріорбанку.

До слова, найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, з 2022 року закрив близько 20 тис. рахунків, які належали семи тисячам громадян Росії. Фінансова організація залишила активними лише рахунки росіян пенсійного віку. 

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Теги: БРІКС росія росіяни путін економіка гроші

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