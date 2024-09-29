Російський удар по Запоріжжю. Офіс президента відреагував

Андрій Єрмак заявив, що Росія тероризує ще одне з великих міст України

Сьогодні, 28 вересня, окупанти атакували Запоріжжя КАБами, внаслідок чого є поранені люди. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на це та заявив, що Україні потрібно більше зброї.

«Запоріжжя. Удари КАБами росіян по цивільних. Ще одне велике місто, яке тероризує Росія. Більше зброї для України та створення умов, за яких економічне падіння РФ напряму впливатиме на здатність підтримувати ВПК (військовопромисловий комплекс, – «Главком»). Зусилля всього світу мають бути направлені саме на це», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 вересня, Росія атакувала житлові забудови Запоріжжя. Внаслідок чого поранено п'ятеро людей.

Також через російську атаку змінено рух поїздів на станціях у Запоріжжі.