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Російський удар по Запоріжжю. Офіс президента відреагував

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російський удар по Запоріжжю. Офіс президента відреагував
29 вересня Росія атакувала Запоріжжя КАБами
фото: Іван федоров

Андрій Єрмак заявив, що Росія тероризує ще одне з великих міст України

Сьогодні, 28 вересня, окупанти атакували Запоріжжя КАБами, внаслідок чого є поранені люди. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на це та заявив, що Україні потрібно більше зброї.

«Запоріжжя. Удари КАБами росіян по цивільних. Ще одне велике місто, яке тероризує Росія. Більше зброї для України та створення умов, за яких економічне падіння РФ напряму впливатиме на здатність підтримувати ВПК (військовопромисловий комплекс, – «Главком»). Зусилля всього світу мають бути направлені саме на це», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 вересня, Росія атакувала житлові забудови Запоріжжя. Внаслідок чого поранено п'ятеро людей.

Також через російську атаку змінено рух поїздів на станціях у Запоріжжі.

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Теги: Запоріжжя окупанти обстріл війна росія росіяни Андрій Єрмак Офіс президента Україна

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