Росія зіштовхнулася з рекордним дефіцитом кадрів

Аналітики прогнозують, що кадровий голод у Росії лише посилюватиметься на тлі посилення мобілізації

Найгостріший дефіцит кадрів продовжують відчувати російські обробні підприємства

Росія продовжує стикатися з нестачею робочої сили. Так, у третьому кварталі 2024 року країна знову досягла позначки рекордного дефіциту кадрів. Про це повідомляє Центробанк Росії за підсумками моніторингу підприємств, у якому взяли участь 13,3 тис. компаній.

Найгостріший дефіцит кадрів продовжують відчувати російські обробні підприємства, що виробляють продукцію інвестиційного та споживчого призначення. Плани російських компаній з наймання на четвертий квартал також стали більш стриманими, але вони все одно збираються збільшувати чисельність працівників.

«Співробітники працюють із підвищеним навантаженням. Підприємства для розв'язання проблеми з кадрами індексують зарплати, запроваджують доплати за суміщення ділянок робіт, залучають працівників сторонніх організацій за договорами підряду», – йдеться в повідомленні Центробанку.

Як зазначають аналітики, кількість підприємств, які відчувають дефіцит кадрів, продовжила збільшуватися, і поки незрозуміло, що може переломити цей тренд, особливо з огляду на рішення збільшити чисельність військовослужбовців.

«Посилення нестачі людей на підприємствах і надалі транслюватиметься в зростання зарплат і цін, доки дають змогу прибутки (вони ще високі)... у певний момент компанії можуть почати скорочувати виробництво, не маючи сили підтримувати його внаслідок зменшуваної кількості співробітників», – кажуть вони.

Водночас завантаження потужностей підприємств у Росії в третьому кварталі символічно знизилося до 80,4%, що близько до рекордного значення (80,7% наприкінці 2023 року).

Економічна активність РФ знову зростає після уповільнення в останні чотири місяці. Індикатор бізнес-клімату, який Центробанк Росії розраховує за даними опитування, у жовтні знову зріс.

Нагадаємо, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7%. Україні потрібно ще 4,5 млн працівників.

Як повідомлялося, станом на червень 2024 року відбувся відтік 158 тис. чиновників. Наразі вільними є понад 34,8 тис. вакансій у держслужбі.

До слова, українці досі домінують на польському ринку праці. Однак їх місце все частіше займають вихідці з інших країн.