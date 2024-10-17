Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія зіштовхнулася з рекордним дефіцитом кадрів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія зіштовхнулася з рекордним дефіцитом кадрів
Аналітики прогнозують, що кадровий голод у Росії лише посилюватиметься на тлі посилення мобілізації
фото з відкритих джерел

Найгостріший дефіцит кадрів продовжують відчувати російські обробні підприємства

Росія продовжує стикатися з нестачею робочої сили. Так, у третьому кварталі 2024 року країна знову досягла позначки рекордного дефіциту кадрів. Про це повідомляє Центробанк Росії за підсумками моніторингу підприємств, у якому взяли участь 13,3 тис. компаній.

Найгостріший дефіцит кадрів продовжують відчувати російські обробні підприємства, що виробляють продукцію інвестиційного та споживчого призначення. Плани російських компаній з наймання на четвертий квартал також стали більш стриманими, але вони все одно збираються збільшувати чисельність працівників.

«Співробітники працюють із підвищеним навантаженням. Підприємства для розв'язання проблеми з кадрами індексують зарплати, запроваджують доплати за суміщення ділянок робіт, залучають працівників сторонніх організацій за договорами підряду», – йдеться в повідомленні Центробанку.

Як зазначають аналітики, кількість підприємств, які відчувають дефіцит кадрів, продовжила збільшуватися, і поки незрозуміло, що може переломити цей тренд, особливо з огляду на рішення збільшити чисельність військовослужбовців.

«Посилення нестачі людей на підприємствах і надалі транслюватиметься в зростання зарплат і цін, доки дають змогу прибутки (вони ще високі)... у певний момент компанії можуть почати скорочувати виробництво, не маючи сили підтримувати його внаслідок зменшуваної кількості співробітників», – кажуть вони.

Водночас завантаження потужностей підприємств у Росії в третьому кварталі символічно знизилося до 80,4%, що близько до рекордного значення (80,7% наприкінці 2023 року).

Економічна активність РФ знову зростає після уповільнення в останні чотири місяці. Індикатор бізнес-клімату, який Центробанк Росії розраховує за даними опитування, у жовтні знову зріс.

Нагадаємо, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7%. Україні потрібно ще 4,5 млн працівників.

Як повідомлялося, станом на червень 2024 року відбувся відтік 158 тис. чиновників. Наразі вільними є понад 34,8 тис. вакансій у держслужбі.

До слова, українці досі домінують на польському ринку праці. Однак їх місце все частіше займають вихідці з інших країн.

Читайте також:

Теги: робота росія росіяни війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вірус Крупи» вразив прокуратуру. Хто наступний?
Пів сотні прокурорів-інвалідів на Хмельниччині. Аномалія та її наслідки Скандал тижня
Сьогодні, 10:18
Раніше Дональд Трамп неодноразово уже «передбачав» початок Третьої світової війни
Трамп знову заговорив про Третю світову війну та назвав терміни її початку
13 жовтня, 11:19
Медичне обладнання критично потрібне для лікарень та шпиталів, що першими приймають поранених військових та пересічних громадян
Фонд молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Парамонова доправили до прифронтових лікарень сучасне обладнання Волонтерська ініціатива
11 жовтня, 11:07
Аналітики підкреслили важливість ударів по складах РФ
Аналітики ISW оцінили, яке значення мають удари ЗСУ по російських складах боєприпасів
11 жовтня, 02:45
Дрони-дракони активно використовують на фронті
ЗСУ вперше спалили російський танк за допомогою «дрона-дракона»
5 жовтня, 17:02
Командування НАТО розмістять у фінському місті Міккелі
Командування сухопутних військ НАТО розміщуватиметься неподалік кордону Росії
27 вересня, 13:48
Девід Леммі прокоментував допомогу Україні, а також подальший перебіг війни
Глава МЗС Британії озвучив прогноз щодо перебігу війни в Україні
23 вересня, 08:36
Хакери вразили сервери виробничого підприємства «Моноліт», «RM – сервис» та інші
«25 років війни ФСБ з власним народом». Хакери нагадали росіянам, як Путін підривав людей
22 вересня, 13:11
Питання ж не у тому, чого хоче Україна. А у тому, скільки зможе воювати Росія
Справжня основа плану миру. Про що належить говорити на всіх майданчиках
19 вересня, 09:37

Економіка

Росія зіштовхнулася з рекордним дефіцитом кадрів
Росія зіштовхнулася з рекордним дефіцитом кадрів
Ціни на золото б'ють рекорди, і це тільки початок: аналіз Bloomberg
Ціни на золото б'ють рекорди, і це тільки початок: аналіз Bloomberg
Де в ЄС ціни на житло зростають швидше: Euronews проаналізував тенденції
Де в ЄС ціни на житло зростають швидше: Euronews проаналізував тенденції
Швейцарія впровадила нові обмеження проти Росії
Швейцарія впровадила нові обмеження проти Росії
Німеччина може до кінця року відчути рецесію – Bloomberg
Німеччина може до кінця року відчути рецесію – Bloomberg
У ЄС рекордно подорожчав важливий продукт харчування
У ЄС рекордно подорожчав важливий продукт харчування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
27K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
17K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
11K
У ЄС рекордно подорожчав важливий продукт харчування

Новини

США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua