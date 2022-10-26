Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Мercedes-Benz продає активи в Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мercedes-Benz продає активи в Росії
Активи німецької компанії отримає ГК «Автодом»
фото: з відкритих джерел

Mercedes – третій автовиробник у легковому сегменті, який йде з РФ

Німецький автоконцерн Mercedes продає свій завод у Підмосков'ї і майно російському дилеру. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на офіційну заяву компанії.

«Mercedes-Benz має намір піти з російського ринку і продати свої частки в місцевих дочірніх компаніях (АТ «Мерседес-Бенц РУС», ТОВ «Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус», ТОВ «Мерседес-Бенц Файненшл Сервісез Рус», ТОВ «Мерседес-Бенц Банк Рус», OOO «Мерседес-Бенц Капітал Рус») локальному інвестору», – йдеться в заяві автоконцерну.

Активи німецької компанії отримає ГК «Автодом», що спеціалізується на продажу та обслуговуванні преміальних і люксових автомобілів.

Mercedes – третій автовиробник у легковому сегменті, який йде з РФ. До цього продали свої активи і покинули Росію Renault і Nissan, також у країні закрився завод Toyota.

Нагадаємо, автоконцерн Hyundai Motor Company розглядає варіанти призупинення діяльності та продаж свого заводу в Росії. Як зазначається, багато заводів у Росії призупинили виробництво та звільнили працівників через брак високотехнологічного обладнання через санкції та відтік західних виробників після того, як РФ вторглась в Україну.

Нещодавно найбільший учасник ринку молочної продукції країни-терористки РФ Danone оголосив про передачу свого бізнесу в Росії іншим особам, йдеться у повідомленні компанії. 

Читайте також: Toyota офіційно припинила виробництво автомобілів в Росії
Теги: Mercedes завод майно санкції авто росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З квітня в ЄС діє заборона для суден під російським прапором заходити в порти
Уряд Нідерландів звільнив від санкцій проти РФ майже сотню фірм та компаній
Сьогодні, 07:15
Володимир Продивус, президент Федерації боксу України
Володимир Продивус: Лобіюватиму санкції проти російських і білоруських боксерів усупереч позиції президента IBA
Вчора, 12:37
Шойгу хотів переконати західних лідерів, що Україна готує «брудну бомбу»
Провокація Шойгу зазнала невдачі. Світ лише посилив санкції
24 жовтня, 14:57

Економіка

Мercedes-Benz продає активи в Росії
Мercedes-Benz продає активи в Росії
Газовий хаб Путіна та Ердогана: експерт назвав причини, чому цей план – нереальний
Газовий хаб Путіна та Ердогана: експерт назвав причини, чому цей план – нереальний
Уряд Нідерландів звільнив від санкцій проти РФ майже сотню фірм та компаній
Уряд Нідерландів звільнив від санкцій проти РФ майже сотню фірм та компаній
В Європі обвалилися ціни на газ до найнижчого рівня з червня
В Європі обвалилися ціни на газ до найнижчого рівня з червня
Чехія збирається через суд вибити з «Газпрома» компенсацію на мільйони
Чехія збирається через суд вибити з «Газпрома» компенсацію на мільйони
ЄС остаточно став незалежним від постачання природного газу з РФ, – Бретон
ЄС остаточно став незалежним від постачання природного газу з РФ, – Бретон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
389K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
39K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
35K
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
34K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України
25K
Фіаско проекту «Росія». Нам потрібно готуватись до найгіршого
23K
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»

Новини

«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
24 жовтня, 07:30

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту