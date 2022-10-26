Мercedes-Benz продає активи в Росії

Mercedes – третій автовиробник у легковому сегменті, який йде з РФ

Німецький автоконцерн Mercedes продає свій завод у Підмосков'ї і майно російському дилеру. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на офіційну заяву компанії.

«Mercedes-Benz має намір піти з російського ринку і продати свої частки в місцевих дочірніх компаніях (АТ «Мерседес-Бенц РУС», ТОВ «Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус», ТОВ «Мерседес-Бенц Файненшл Сервісез Рус», ТОВ «Мерседес-Бенц Банк Рус», OOO «Мерседес-Бенц Капітал Рус») локальному інвестору», – йдеться в заяві автоконцерну.

Активи німецької компанії отримає ГК «Автодом», що спеціалізується на продажу та обслуговуванні преміальних і люксових автомобілів.

Mercedes – третій автовиробник у легковому сегменті, який йде з РФ. До цього продали свої активи і покинули Росію Renault і Nissan, також у країні закрився завод Toyota.

Нагадаємо, автоконцерн Hyundai Motor Company розглядає варіанти призупинення діяльності та продаж свого заводу в Росії. Як зазначається, багато заводів у Росії призупинили виробництво та звільнили працівників через брак високотехнологічного обладнання через санкції та відтік західних виробників після того, як РФ вторглась в Україну.

Нещодавно найбільший учасник ринку молочної продукції країни-терористки РФ Danone оголосив про передачу свого бізнесу в Росії іншим особам, йдеться у повідомленні компанії.