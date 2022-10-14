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Danone йде з Росії

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Danone йде з Росії
Раніше Danone призупиняв свої проєкти в РФ 
фото з відкритих джерел

Французький виробник нарешті прийняв рішення не годувати терористів 

Найбільший учасник ринку молочної продукції країни-терористки РФ Danone оголосив про передачу свого бізнесу в Росії іншим особам, йдеться у повідомленні компанії. На офіційному сайті Danone сьогодні опубліковано повідомлення про те, що група компаній ініціювала процес передачі контролю за бізнесом Essential Dairy and Plant-based у Росії.  

Інвестиційні проєкти ДК Danone у Росії були припинені на початку березня, проте холдинг тоді обіцяв зберегти виробництво молочної продукції та дитячого харчування.

За даними звітності за три квартали 2022 року, російський підрозділ забезпечував 5% чистих продажів Danone. В результаті передачі російського бізнесу новому власнику Danone доведеться списати до $1 млрд.  

У РФ компанія працювала з 1992 року. Серед її брендів – Danone, «Простоквашино», «Активіа», Actimel, «Bio Баланс», «Растишка», «Тема», Danissimo тощо. У Росії у Danone 18 підприємств і більше 10 тис. співробітників. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фінська авіакомпанія Finnair, яка є найбільшим авіаперевізником у країні, перестала пускати росіян на свої рейси

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Теги: харчування росія санкції

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