Коли закінчиться війна

У нашій війні є дві можливих патових ситуації, які спровокують переговорний процес

Менше року назад я дав два прогноза оптимістичний – травень-червень, песимістичний – жовтень-листопад. Оптимістичний вже не виправдався, але я залишаюсь при своїй думці щодо песимістичного. Тут важлива ремарка, я веду мову не про закінчення війни, а про припинення бойових дій і початок переговорів. Відразу підкреслю переговори не означають поразку і не означають кінця війни. Навпаки вони можуть провалитись і все почнеться знову. Я думаю, що в зиму ми ввійдемо в переговорний процес. І ось чому.

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У нашій війні є дві можливих патових ситуації, які спровокують переговорний процес. Перша – наш контрнаступ не вдався, лінія фронту стабілізувалась, жодна зі сторін не може перемогти. Це змусить сторони сісти за стіл переговорів, оскільки смислу перебувати в такій патовій ситуації немає. Друга – це наш контрнаступ вдався, російські війська опинились в критичній ситуації. Це ще одна патова ситуація, оскільки РФ потрапляє в ситуацію, в якій використання ядерної зброї є питанням їх виживання. Тут світ знову включиться в питання переговорів.

Ситуація Заходу

Захід ніколи не ставив собі за ціль перемогу України в війні. Це неприємна правда, яку всі забувають. Стратегія Заходу показати путіну, що він не може виграти і посадити його за стіл переговорів. Для Заходу значно важливіше утримати росію від Китаю, чим дати Україні перемогти. На наше щастя ця стратегія передбачає нам стільки допомоги скільки треба, щоб путін не досягнув успіху. Тому ми поступово отримаємо все, що мали (F-16, Atacams), але робиться це повільно саме для того, щоб путін усвідомив, що переваги він не отримає. Також за цей рік розгортається масштабне виробництво снарядів і зброї на Заході, що додатково натякає на відсутність шансів у путіна перемогти.

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Переговори вигідні Заходу, оскільки знімають не потрібні ризики. Я вже писав, що нас не будуть зливати на жодних переговорах. Але потрібно не забувати що в 2024 вибори в США і Байдену бажано прийти з певним результатом. Переговори можуть виправдати його політику активної підтримки України.

Ситуація РФ

Путін чекає на переговори. Але щоб сидіти на них сильним йому треба відбити наш контрнаступ. Його ситуація складна з багатьох точок зору. Попри те, що російська економіка досить непогано проходить санкційний тиск, ресурсів на створення нових потужних армій у путіна немає, і не буде. Так, санкції працюють погано, але вони якщо не вбивають російську економіку, то не дають їй і зростати. І комплектувати нові масштабні армії поки немає з чого, і навряд чи буде. Успіх нашого контрнаступу знову може серйозно підірвати ситуацію в російських елітах, оскільки стане очевидно, що за провал винні Шойгу і Герасімов. Тому політична дестабілізація може набрати обертів.

Зрештою, листопад є теж певною точкою для путіна. Сподіватись на кризу в енергетиці смисла немає, оскільки Україна дуже зміцнила себе автономними засобами на зиму, і ще й ППО. Допомога Китаю є, але шансів, що вона буде рости мало. Китай найбільше «офігів» від маршу Пригожина, і якщо йому щось і не потрібно – то нестабільна росія напередодні можливого конфлікту по Тайваню.