Найбільший банк Кіпру пішов з Росії

Це третє представництво іноземного банку, що закрилося в РФ з початку 2024 року

Найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus з 22 січня припинив акредитацію своїх відділень у Москві та Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє The Moscow Times.

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Представництва іноземних банків Росії не мають права проводити банківські операції, включаючи відкриття рахунків, залучення коштів клієнтів, здійснення переказів і валютних операцій. Вони діють як відокремлені підрозділи, які представляють інтереси кредитної організації, але є самостійними юридичними особами.

З початку 2024 це вже третє представництво іноземного банку, що закрилося в Росії. Загальна їх кількість у країні зменшилася до 23. На початок 2022 року у реєстрі акредитованих представництв налічувалося 37 іноземних кредитних організацій.

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Нагадаємо, представники французького банку Societe Generale оголосили нове рішення щодо свого майбутнього бізнесу в Росії. Банк планує назавжди покинути ринок країни-агресорки. Французи продали частки в кількох великих компаніях на суму приблизно $75 млн своєму колишньому місцевому підрозділу – ПАТ «Росбанк».

Шведський банк SEB планує повністю припинити свою діяльність у Росії та вийти з ринку країни-агресора. Керівник відділу маркетингу та комунікацій банку SEB в Естонії Сільвер Воху розповів, що група згортає свою діяльність у Росії та її мета полягає в тому, щоб повністю припинити свою роботу в РФ.