Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Найбільший банк Швеції припинить діяльність у Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Найбільший банк Швеції припинить діяльність у Росії
фото: ERR

SEB, як і раніше, має відкритий офіс у Санкт-Петербурзі та діючий веб-сайт для російського ринку

Шведський банк SEB планує повністю припинити свою діяльність у Росії та вийти з ринку країни-агресора. Про це заявив керівник відділу маркетингу та комунікацій банку SEB в Естонії Сільвер Воху, повідомляє ERR.

Видання вказує, що SEB, як і раніше, має відкритий офіс у Санкт-Петербурзі та діючий веб-сайт для російського ринку. На сайті групи SEB офіс у Росії також вказано серед міжнародних офісів.

«Ми пропонуємо різні послуги клієнтам банківських і фінансових установ компаній на нашому внутрішньому ринку», – йдеться донині в розділі «SEB в Росії».

Однак в якості додаткової інформації вказується, що «в умовах, що склалися, продовжувати діяльність SEB в Росії неможливо або недоцільно, у зв'язку з чим SEB почав її скорочувати».

Воху розповів, що група згортає свою діяльність у Росії та її мета полягає в тому, щоб повністю припинити свою роботу в РФ.

«У SEB є офіс тільки в Санкт-Петербурзі, щоб допомогти своїм нечисленним клієнтам вийти з російського ринку», – сказав він.

SEB Group офіційно заявила журналістам, що діяльність SEB в Росії орієнтована тільки на підтримку дочірніх компаній скандинавських, німецьких і британських бізнес-клієнтів, які працюють у країні, і SEB не вів бізнес-діяльності, спрямованої на місцеві компанії, установи або приватних осіб.

Як відомо, SEB - другий за величиною банк Естонії. Як і у випадку з іншими банками, що працюють в Естонії, скористатися послугами SEB для ведення бізнесу в Росії неможливо. Жоден інший банк, що працює в Естонії, більше не має офісу в Росії.

Раніше повідомлялося, що 20 грудня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції за порушення Росією стелі цін під час торгівлі нафтою.

Теги: росія санкції бізнес послуги

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами міністра Сольського, нині в Україні продається близько 0,5% землі за рік
Міністр агрополітики пояснив, чи варто допускати холдинги на ринок землі під час війни
30 листопада, 11:12
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вимагає зняти санкції ЄС із бізнесмена та байкера Йозефа Гамбалка
Фіцо вимагає зняти санкції з бізнесмена, пов'язаного з пропутінською організацією
17 грудня, 18:43
Російський нафтовий танкер «Ліговський проспект» нещодавно потрапив під санкції США
Три найбільші компанії світу відмовились возити російську нафту
24 листопада, 07:07
У ЄС немає єдиної позиції щодо заморожених активів Росії
Гроші від заморожених активів РФ віддати Україні? Politico пояснило, хто виступив проти
6 грудня, 09:59
Комунальні служби не можуть вирішити проблему з водою через нестачу аварійних бригад та техніки
Окупанти в Маріуполі просять плату за послуги, які не надають
3 грудня, 06:13
Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення
Військовослужбовці хотіли втекти за кордон: СБУ звітувала про спецоперацію
14 грудня, 02:30
Причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня, стала атака хакерів на ядро мережі
ЗСУ повідомили, як збій у «Київстарі» вплинув на роботу військових
12 грудня, 17:09
ЄС не зміг досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії через позицію Австрії
Чому затримується 12-й пакет санкцій проти РФ? Відповідь Австрії
13 грудня, 23:00
12 грудня найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, «Київстар», зазнав кібератаки
Британська розвідка оцінила наслідки масштабної кібератаки на «Київстар»
16 грудня, 17:59

Соціум

Найбільший банк Швеції припинить діяльність у Росії
Найбільший банк Швеції припинить діяльність у Росії
ЗМІ назвали західні компанії, які в обхід санкцій допомагають РФ робити танки
ЗМІ назвали західні компанії, які в обхід санкцій допомагають РФ робити танки
США заявили, що КНДР передала Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами
США заявили, що КНДР передала Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами
Аеропорт Пекіна відмовився приймати рейси російської авіакомпанії
Аеропорт Пекіна відмовився приймати рейси російської авіакомпанії
Рада ЄС прикрасила новорічну ялинку копією символічного півника з Бородянки (фото)
Рада ЄС прикрасила новорічну ялинку копією символічного півника з Бородянки (фото)
Помста за «Київстар»: хакери знищили IT-інфраструктуру «Росводоканалу»
Помста за «Київстар»: хакери знищили IT-інфраструктуру «Росводоканалу»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати
9278
Євросоюз погодив міграційну реформу: що радикально зміниться
7973
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
7819
ЗСУ та російські війська розпочали бойові дії на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
7609
Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
6361
Офіс генпрокурора повідомив, де найбільше розкрадали гуманітарку

Новини

21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Вчора, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Вчора, 03:45
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
19 грудня, 07:16

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua