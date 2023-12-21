Найбільший банк Швеції припинить діяльність у Росії

SEB, як і раніше, має відкритий офіс у Санкт-Петербурзі та діючий веб-сайт для російського ринку

Шведський банк SEB планує повністю припинити свою діяльність у Росії та вийти з ринку країни-агресора. Про це заявив керівник відділу маркетингу та комунікацій банку SEB в Естонії Сільвер Воху, повідомляє ERR.

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Видання вказує, що SEB, як і раніше, має відкритий офіс у Санкт-Петербурзі та діючий веб-сайт для російського ринку. На сайті групи SEB офіс у Росії також вказано серед міжнародних офісів.

«Ми пропонуємо різні послуги клієнтам банківських і фінансових установ компаній на нашому внутрішньому ринку», – йдеться донині в розділі «SEB в Росії».

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Однак в якості додаткової інформації вказується, що «в умовах, що склалися, продовжувати діяльність SEB в Росії неможливо або недоцільно, у зв'язку з чим SEB почав її скорочувати».

Воху розповів, що група згортає свою діяльність у Росії та її мета полягає в тому, щоб повністю припинити свою роботу в РФ.

«У SEB є офіс тільки в Санкт-Петербурзі, щоб допомогти своїм нечисленним клієнтам вийти з російського ринку», – сказав він.

SEB Group офіційно заявила журналістам, що діяльність SEB в Росії орієнтована тільки на підтримку дочірніх компаній скандинавських, німецьких і британських бізнес-клієнтів, які працюють у країні, і SEB не вів бізнес-діяльності, спрямованої на місцеві компанії, установи або приватних осіб.

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Як відомо, SEB - другий за величиною банк Естонії. Як і у випадку з іншими банками, що працюють в Естонії, скористатися послугами SEB для ведення бізнесу в Росії неможливо. Жоден інший банк, що працює в Естонії, більше не має офісу в Росії.

Раніше повідомлялося, що 20 грудня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції за порушення Росією стелі цін під час торгівлі нафтою.