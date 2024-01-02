У Росії в новорічну ніч поліція затримала тисячі мігрантів по всій країні

Близько 3 тисяч мігрантів затримали у Санкт-Петербурзі під час перевірок «для запобігання злочинності»

Десяткам затриманих загрожує депортація

Поліція Росії затримала тисячі мігрантів у різних частинах країни під час новорічних рейдів: лише у Санкт-Петербурзі затримали приблизно 3 тисячі осіб без легального статусу. Десяткам з них загрожує депортація. Про це повідомляє Reuters з посиланням на росЗМІ.

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Близько 3 тисяч мігрантів затримали у Санкт-Петербурзі під час перевірок «для запобігання злочинності». За інформацією російських пропагандистів, виявилося, що понад 600 мігрантів перебували в Росії з різними порушеннями міграційного законодавства. Більш ніж 100 особам загрожувала депортація.

Російське інтернет-видання СОТА повідомило, що серед мігрантів, затриманих у Москві, був чоловік із Таджикистану, одягнений Санта-Клаусом.

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У Челябінську Слідчий комітет заявив, що порушує кримінальну справу проти трьох мігрантів за «хуліганство» щодо російських військовослужбовців та їхніх дружин: «Натовп п'яних мігрантів напав на двох демобілізованих з передової молодиків, одного військового вдарили кийком».

Також зазначається, що мігранти ображали дружин російських військових злочинців. Комітет заявив, що також розпочав розслідування «незаконних дій мігрантів» у Свердловській області, на Уралі та в Московській області.

Багато мігрантів, переважно з сусідніх країн Центральної Азії, таких як Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан і Вірменія, приїжджають до Росії в пошуках роботи.

У грудні президент Володимир Путін заявив, що в Росії проживає понад 10 мільйонів трудових мігрантів.