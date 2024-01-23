Верховний Суд РФ зобов'язав мережу суші змінити «матюкливу» назву

Власники мережі суші стверджують, що її назва – лексема японської мови і не містить лайливих слів

Верховний суд Росії зобов'язав мережу суші «Ёбидоёби» змінити фірмову назву.

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Верховний суд встановив, що назва мережі доставок суші суперечить вимогам статті 1473 Цивільного кодексу РФ, тобто принципам гуманності та моралі. Зазначається, що назва знаходиться в інформаційному полі необмеженої кількості осіб і з часткою ймовірності «може викликати асоціацію з лайливою ненормативною лексикою російської мови».

Співзасновник «Ёбидоёби» Костянтин Зімен наголосив, що компанія не змінюватиме назву до підсумкового рішення вищого судового органу – Конституційного Суду.

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«Зараз наші юристи активно працюють та звертаються до Конституційного Суду із запитом про правомірність нормативного акту, на підставі якого нашу назву визнали недійсною. Лише Конституційний Суд ухвалить остаточне рішення. Якщо воно буде на користь «Ёбидоёби», ми залишимо назву без змін», – заявив він.

У самій «Ёбидоёби» заявили, що назва мережі суші – це лексема японської мови, яка перекладається як «День тижня – субота» і не містить схожості з лайливими словами.

Нагадаємо, петиція про перейменування Росії на Московію набрала понад 25 тис. голосів українців і її розглянув президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що правові основи відносин щодо назв географічних об'єктів, до яких належать, зокрема, й держави, регулюються Законом України №2604-ІV від 31 травня 2005 року «Про географічні назви».