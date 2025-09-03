Наслідки війни в Україні. Економіст пояснив, що найбільше дратує росіян

Економіст Іноземцев: російський споживач переймається через погіршення благ, які він раніше тримував

Наразі росіян найбільше дратує підвищення комунальних тарифів. Також у Росії особливо погано населення сприймає укази та заборони, які мають конкретне авторство. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів російський економіст Владислав Іноземцев.

«Росіян дратує підвищення комунальних тарифів. Це виходить за прийнятні рамки. В Росії особливо погано сприймається те, що має конкретне авторство. Допустимо, Мінкомзв'язку заборонило дзвінки в месенджерах, тобто в цьому є конкретні винні. А те, що десь зросли ціни, – ну, зросли і зросли з якихось різних причин… В принципі, на нові ціни можна заробити і вирішити проблему на особистому рівні. А от проблему вирубання мобільного інтернету ви самостійно вирішити не можете», – розповів він.

Іноземцев підкреслив: росіяни обурені тим, що погіршилося те, що цінували і сприймали як належне, як суспільне благо. «Це стосується відключення інтернету, блокування дзвінків у месенджерах, проблем з авіаперевезеннями… А ще ця божевільна пропаганда, зокрема, у системі освіти. Те, у що перетворюється шкільна програма з «уроками про важливе», зі скасуванням англійської мови, – викликає просто острах у величезної кількості людей. Далі серед проблем, особливо не в Москві і Пітері, а в дрібніших містах, – сфера охорони здоров'я», – зазначив експерт.

Економіст також висловив думку, що економіка Росії могла б «впасти», якби в перший місяць повномасштабного вторгнення були введені одночасно всі санкції країн ЄС. «Російську економіку можна було «завалити», якби всі 18 європейських санкційних пакетів були введені за перший місяць війни», – підсумував Іноземцев.

Також в інтервʼю «Главкому» Владислав Іноземцев пояснив, чому проблеми в російській економіці не зупинять війну. За його словами, ситуація в економіці Росії суттєво відрізняється в гірший бік порівняно з минулим роком. Темпи зростання економіки практично зупинилися, реальні доходи населення падають. Серйозні проблеми спостерігаються у вугільній промисловості, будівництві, на залізниці та в авіаперевезеннях. Але проблеми в економіці РФ не змусять Кремль відмовитися від війни. Російська влада пріоритетно фінансує «воєнщину», навіть попри кризу в інших галузях.



