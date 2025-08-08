Головна Країна Політика
Навіщо Путін вимикає інтернет Криму: пояснення Центру протидії дезінформації

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Навіщо Путін вимикає інтернет Криму: пояснення Центру протидії дезінформації
РФ залишатиме кримчан без інтернета, щоб активніше нав’язувати пропаганду
РФ залишатиме кримчан без інтернету не задля безпеки

Росія вимикатиме інтернет в окупованому Криму не з метою безпеки, а задля обмеження доступу до «небажаної» інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

ЦПД пояснює, що це вже підтвердив міністр цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв, який заявив, що його відомство розробило «технічну схему», яка дозволить кримчанам під час відключень отримати доступ до лише «дозволених ресурсів». Йдеться про російські державні та технічні сервіси.

Центр протидії дезінформації нагадав, що влада РФ розпочала періодично вимикати інтернет та інші види зв’язку в окремих російських регіонах ще з осені 2024 року. Тоді це пояснювалось «забезпеченням захисту людей під час атак українських дронів». За даними ЦПД, відтоді географія та час відключень зростали.

«Безпека – це лише привід. Насправді влада РФ поступово, але системно посилює контроль над інформаційним простором, обмежуючи людям можливості вільного доступу до інформації та все активніше нав’язуючи кремлівську пропаганду», – пояснює ЦПД.

Нагадаємо, раніше так званий радник очільника Криму Олег Крючков оголосив, що на півострові запроваджено віялові відключення мобільного інтернету, ніби для «протистояти атакам дронів».

Служба зовнішньої розвідки України пояснила, що РФ готується повністю вимкнути мобільний інтернет у Криму та, ймовірно, на інших тимчасово окупованих територіях. Такі випадки вже було зафіксовано на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.

Раніше у німецьких архівах було виявлено документи, які свідчать про імперські амбіції російського диктатора Володимира Путіна ще до приходу до влади. Архіви містять згадки про його територіальні претензії на Крим, східну частину України та північ Казахстану. 

Теги: росія інтернет мобільний зв'язок окупація Крим пропаганда

