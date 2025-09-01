Головна Світ Економіка
Економіст пояснив, чому проблеми в російській економіці не зупинять війну

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Владислав Іноземцев: Вочевидь російська економіка не може нормально розвиватися за такого величезного відтоку коштів на війну
колаж: glavcom.ua

Владислав Іноземцев: У деяких галузях є серйозні передумови і навіть факти кризи, але…

Проблеми в економіці РФ не змусять Кремль відмовитися від війни. Російська влада пріоритетно фінансує «воєнщину», навіть попри кризу в інших галузях. Про це провідний російський економіст та «іноагент» Владислав Іноземцев розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Іноземцева, ситуація в економіці Росії суттєво відрізняється в гірший бік порівняно з минулим роком. Темпи зростання економіки практично зупинилися, реальні доходи населення падають. Серйозні проблеми спостерігаються у вугільній промисловості, будівництві, на залізниці та в авіаперевезеннях.

Економіст порівняв нинішню ситуацію з періодом 2014-2020 років, коли російська економіка також стагнувала, але це не призвело до політичних змін. Він зазначив, що як тільки ситуація дещо покращилася, у 2021-2022 роках, почалася повномасштабна війна.

На думку Іноземцева, головне питання полягає не в тому, чи є у Кремля гроші, а в тому, коли вони закінчаться. Він прогнозує, що це не відбудеться «ні в цьому році, ні в наступному, ні за два роки». Попри очікуваний великий дефіцит бюджету, який він оцінює у 6 трлн рублів, Путін все одно буде платити на свою «воєнщину» стільки, скільки й зараз, а то й більше.

Іноземцев підсумував, що «одна справа – економіка в кризі, інша – «воєнщина» в шоколаді. Одне іншому не суперечить».

Зазначимо, західні санкції, падіння цін на нафту і шалені витрати Кремля на бойові дії дійсно б’ють по російській економіці та якості життя росіян, навіть тих, що «поза політикою». У Росії йдуть вгору ціни на більшість товарів та комунальні послуги. Інфляція та дефіцит бюджету зростають. Низка цивільних галузей, на відміну від розкочегареного ВПК, – у кризі. На ринку праці – гострий дефіцит робочої сили.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що Росія прагне завершити війну до 2026 року через економічні проблеми та загрозу втрати впливу. 

