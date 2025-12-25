Головна Світ Економіка
Путінська пропаганда приховує проблему безробіття у Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Росіїпрацівників масово переводять на скорочений графік, а молодь позбавляють доступу до освіти

Центр протидії дезінформації розібрав чергові пропагандистські заяви Володимира Путіна щодо «технологічного ривка» та рекордно низького безробіття в Росії. Як зазначають експерти, реальний стан справ у країні-агресорі кардинально відрізняється від маніпулятивних цифр, які озвучує диктатор, передає «Главком».

Зокрема, теза про зайнятість 97,8% населення є результатом статистичних маніпуляцій, а не економічного зростання. Насправді в РФ процвітає приховане безробіття: працівників масово переводять на скорочений графік, а молодь позбавляють доступу до освіти, фактично змушуючи йти в армію або на оборонні заводи. На показники також суттєво вплинули масова мобілізація та великі втрати на фронті, що штучно зменшило кількість людей на ринку праці.

Так само далекими від реальності є твердження про лідерство Росії у сфері високих технологій та штучного інтелекту. Статистика свідчить про глибоку кризу: кількість патентів на винаходи впала до мінімуму за останні два десятиліття, скоротившись на 40% порівняно з довоєнним часом. Більшість російських «інновацій» сьогодні – це лише копіювання іноземних розробок або вторинні рішення.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку. 

Відомо, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби».

Теги: пропаганда безробіття росія

